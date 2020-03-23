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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Заробити на Netflix та Youtube: ідеї для доходів у домашніх умовах

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      Дохід у домашніх умовах

      Перше правило в складних ситуаціях – дій. І проявляти активність можна, дотримуючись усіх правил карантину.

      Якщо придивитися до ринку, можна побачити багато компаній, які сьогодні генерують ідеї і розширюються. Чому ж "ідеальний шторм" на ринках не тільки челендж, а й можливість для кожного з нас?

      Вільний час і нові знання

      В умовах "домашнього режиму" більше не вийде сходити в кафе, кіно чи розважитися з друзями. Ті, хто змушений працювати дистанційно, теж знаходяться в постійній напрузі через необхідність сидіти в чотирьох стінах.

      В умовах світової кризи, що насувається, доведеться перетворювати вільний час в капітал, а також освоювати нові навички. Наприклад, можна почати заробляти на фінансових ринках. Нехай зараз глобальні компанії в непростій ситуації, але вона допомогла виявив лідерів, які найбільш стійкі в умовах кризи.

      Багато хто боїться вплутуватися в цю історію без профільної освіти, але, насправді, головне: уважно стежити за ситуацією, вчасно реагувати і раціонально мислити. Погодься, спостережливість не завадила б і в інших сферах життя, а тут ідеальний спосіб її розвинути.

      Уважно відстежуючи всі зміни, ти зможеш заробити як на зростанні, так і на падінні курсу акцій. Однією з найвідоміших і найстабільніших платформ для біржової торгівлі онлайн є Libertex Forex Club.

      Історії успіху світових гігантів

      Якщо уважно розібратися в тому, що відбувається на ринку, можна зробити висновок про те, що навіть зараз є ряд досить перспективних секторів, в які варто вкладати гроші з перспективою отримання прибутку.

      Так, наприклад, як ніколи актуальними, а значить і вигідними, стають розваги вдома. Отже, варто придивитися до акцій таких компаній як Netflix, Blizzard (ігри), Nintendo (ігри, софт) Facebook (Oculus – системи віртуальної реальності), Youtube ( Google).

      Іншими цікавими інструментами для інвестування можуть стати папери соцмереж і месенджерів, оскільки людям, як і раніше, необхідно тримати зв'язок із зовнішнім світом. Варто звернути увагу на акції Facebook, Snapchat і т.п.

      В умовах карантину вкрай затребуваною є доставка товарів додому, тому з великою ймовірністю зростуть прибутки у таких компаній як Amazon і Alibaba.

      Ну і, звичайно, продукти харчування, тому що на них є попит завжди, особливо сьогодні. Тому вигідною інвестицією можуть стати, наприклад, такі цінні папери, як акції компанії McDonalds.

      Нічого складного

      Для початку достатньо відкрити і поповнити рахунок Forex Club Libertex – це просто і це не вимагає яких-небудь складних розрахунків. Все робиться буквально в один клік дистанційно. Технічно у вас також не виникне жодних проблем, адже торговельна платформа доступна як через web-інтерфейсі, так і у вигляді додатку для операційних систем iOS і Android. Цілком реально торгувати, просто сидячи у себе вдома за комп'ютером або через планшет чи телефон.

      Експерти Forex Club Libertex допоможуть розібратися в ситуації на ринку, прийняти те чи інше інвестиційне рішення. Вже скоро аналітики проведуть безкоштовний семінар "Чому потрібно інвестувати в Netflix і Youtube?".

      Зареєструватись на семінар, який відбудеться у середу, 25 березня, о 19:00 можна за посиланням.

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      Теги: Карантин в Україні 2020 Фінанси Гроші Бізнес та інвестиції Інвестиції
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