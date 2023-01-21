Винищувачі F-16 та ракети ATACMS потрібні для звільнення Криму, – військовий експерт
Вся увага світової спільноти 20 січня була прикута до засідання у форматі "Рамштайн". Там Олексій Резніков говорив про зброю для оборони, а Володимир Зеленський наголосив на зброї для деокупації.
Про це у ефірі 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь. Україна вже заявляє про потреби в далекобійній зброї.
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На засіданні "Рамштайн" міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україні необхідна ремонтна техніка, системи ППО та посилення наступальних можливостей – танки, гаубиці, боєприпаси. Водночас Президент України Володимир Зеленський говорив про винищувачі F-16 американського зразка та про Atacms – далекобійну артилерію.
Далекобійна зброя на майбутнє
Самусь пояснює це тим, що міністр оборони виконує поточні завдання, говорить про те, що нам необхідно в найближчі місяці. Натомість президент працює на перспективу.
Міністр оборони говорить про питання, які уже почали вирішуватися. Найближчим часом, зауважив експерт, проблема з танками, наприклад, може бути цілком вирішена.
Питання про винищувачі та Atacms – це вже наступне завдання. Звісно, якщо ми говоримо про звільнення Криму, то нам потрібні і F-16, і Atacms для того, щоб зберегти наших солдат,
– підкреслив Солонтай.
Далекобійні ракети та подібні літаки дозволять Україні фактично діяти по усій території окупованого Криму і підвищать наші бойові спроможності для деокупації, наголосив спікер.
Засідання "Рамштайн" 20 січня: що відомо
- На останній зустрічі у форматі "Рамштайн" західні партнери поки не домовилися про передачу танків для України. Однак цей процес триває.
- Фінляндія надасть Україні важке озброєння і боєприпаси.
- США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. У ньому, зокрема, будуть ракети для ЗРК NASAMS.
- Польща пообіцяла надати ЗСУ зенітні установки С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них, 42 бойові машини піхоти та 155-міліметрові гаубиці КРАБ.