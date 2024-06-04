У Міноборони розповіли, скільки українців оновили свої дані через Резерв+

Українці продовжують оновлювати свої дані через Резерв+. За останніми даними, за допомогою застосунку свої дані оновили 1 371 000 українців.

Серед тих, хто оновив військово-облікові дані у Резерв+ також – 190 тисяч жінок. Про це в етері телемаратону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

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Які дані щодо користувачів, що оновили дані через Резерв+

Лазуткін зазначив, що серед людей, які проживають за кордоном, свої дані оновили понад 18 тисяч. При цьому серед всіх людей, які оновили дані через Резерв+, 164 тисячі мають бронювання.

Свої дані за допомогою застосунку також внесли понад 153 тисячі призовників. Також скористалися Резервом+ 90 тисяч осіб, які мають відстрочку. Усі ці дані, словами речника Міноборони, станом на ранок 4 червня.

Можемо спостерігати доволі вискоку активність людей, які застосунком Резерв+ уже скористалися. Завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина,

– пояснив він.

Коли Резерв+ буде повноцінним електронним кабінетом

Дмитро Лазуткін розповів, що Резерв+, згідно з українським законодавством, вважається електронним кабінетом. Однак зараз застосунок все одно не є повною заміною військово-облікового документа.

Зокрема, саме тому наразі треба мати з собою військово-обліковий документ, щоб пред'явити його на вимогу представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Водночас Лазуткін розповів, що з 18 червня у застосунку буде QR-код, і тоді дані з Резерв+ будуть абсолютно ідентичні паперовим.

Окрім того, Лазуткін підкреслив, що наразі громадян зі статусом "У розшуку" у застосунку вже значно менше. Тому що люди уточнюють свої дані.

Раніше у Міністерстві оборони України повідомили про плани включити до застосунку Резерв+ військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як і традиційний військовий квиток або посвідчення особи. Хоча ця функція ще не була впроваджена, посадовці зазначили, що про її доступність буде оголошено пізніше.