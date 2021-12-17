"Заступником міністра його": у мережі показали копа, який зупинив Гогілашвілі

Капітан поліції, який вступив у суперечку з вже ексзаступником очільника МВС Олександром Гогілашвілі, став народним героєм. Його назвали справжнім обличчям Міністерства внутрішніх справ.

Особу народного героя розкрив місцевий журналіст Сергій Сухін. За його даними, капітан поліції, який вступив у суперечку з Гогілашвілі, це –Костянтин Васенков.

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Він продовжує виконувати свою роботу у зоні ООС. Раніше він був дільничим офіцером поліції, а зараз працює в головному управлінні Нацполіції у Київській області.

Костя продовжує сумлінно виконувати свою роботу, перебуваючи у відрядженні у зоні ООС. Той самий Васенков, який ввічливо та достойно спілкувався із колишнім заступником міністра Гогілашвілі. Ось його обличчя точно не соромно показати усім поліцейським,

– мовиться у повідомленні Сухіна.

Користувачі у фейсбуці підтримали капітана поліції. У коментарях під постом Police Control Ukraine вони писали таке:

"Красень, так тримати й ставити на місце будь-кого, хто не вміє себе гідно поводити... Ви стали прикладом для багатьох, які боялися підняти голову, але тепер цей прецедент дасть зрозуміти, що фіксація всіх дій їхніх керівників і публікація в спільну доступну мережу, дозволить кваліфікувати дії та засунути їх у ту глушину з якої вони вилізли".

"Костя молодець! Особисто його знаю і працювала з ним, компетентний співробітник на 100% і дуже вихований хлопець, якнайбільше таких людей у наші ряди".

"Таким офіцером можна пишатися!"

"Квартиру подаруйте йому за це".

"Васю (від прізвища Васенков) у заступники міністра".

Що відомо про скандал з Олександром Гогілашвілі

11 грудня у мережі оприлюднили відео з блокпоста в Краматорську, що на Донеччині. На кадрах тоді ще заступник міністра обурювався, що правоохоронці не впізнали його обличчя. Він вживав нецензурні слова, а згодом сказав поліцейському: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

На інцидент у той же день відреагував Денис Монастирський. Очільник МВС сказав, що проведуть дисциплінарне провадження. Під час нього запропонував уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади.

Сам заступник міністра, що відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних, вибачився за свою "надмірну емоційність". Згодом Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ та Кабмін розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС.

13 грудня заступник міністра внутрішніх справ написав заяву на звільнення. Посадовець подякував співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України, а також усім, з ким працював у міністерстві.

Реакція МВС і Зеленського на ситуацію з Гогілашвілі: дивіться відео