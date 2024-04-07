"Не всі бригади легко замінити": Зеленський пояснив затримку ротацій в Україні

Володимир Зеленський заявив, що ротації відбуваються на різних напрямках. Однак він зауважив, що не всі бригади однаково легко замінити.

Під час інтерв'ю в ефірі національного марафону Зеленський розповів, чому в Україні виникають проблеми з ротацією військових.

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Для ротації потрібен потужний резерв

Зеленський пояснив, що в української армії є "потужний кулак" – тобто сильні та професійні бригади, яким потрібні довші ротації.

Однак для того, щоб відправити таких воїнів на відпочинок, потрібен такий самий потужний резерв.

Президент зазначив, що для ротації потужної бригади необхідно підготувати таку саму, з такою ж кількістю бійців та такою якістю їх підготовки.

Скажу вам чесно, ми бачимо, в яких бригад ніколи не було прориву, а в яких були. Всі втомлюються, їх потрібно відпустити. Але на заміну потрібна така ж кількість хлопців з таким же досвідом,

– сказав він.

Тому, за словами президента, і виникають проблеми. Тому що командири не можуть відпустити сильних військових, якщо їм немає заміни.

Якщо у вас резерви не такі потужні, ви не зможете хлопців відпустити. В іншому випадку – завтра у вас не буде якогось міста, воно буде під окупацією росіян,

– пояснив Володимир Зеленський.

Тим часом у країні-агресорці продовжують мобілізовувати людей.

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