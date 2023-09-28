Бо наполягав вимкнути російську музику: на Хмельниччині молодик побив 64-річного чоловіка
Джерело:Поліція Хмельницької області
На Хмельниччині місцевий житель накинувся з кулаками на перехожого, який зробив йому зауваження щодо російської музики. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом побиття.
Інцидент стався нещодавно, в центрі міста Дунаївці. Там любитель російських пісень агресивно відреагував на заувагу щодо його смаків.
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Голосно ввімкнув російську музику
Ним виявивя 26-річний місцевий житель. Він, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, увімкнув на повну музику в автомобілі свого товариша. Як кажуть свідки, це були пісні російських виконавців. Вочевидь, саме це не сподобалося 64-річному перехожому. Він зробив зауваження молодику і наполіг, аби той вимкнув музику.
Той у відповідь почав гамселити чоловіка. Потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості. Його довелося госпіталізувати.
Яка подальша доля фаната російської культури
Зловмиснику вже відомили про підозру у побитті. Крім того, слідчі наполягають на призначенні йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту. Наразі досудове розслідуваня ще триває. За скоєне молодику загрожує до 3 років позбавлення волі.
Російські пісні не вперше фігурують у скандалах в Україні
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- Нагадаємо, що в Україні заборонили російську музику у громадських місцях.