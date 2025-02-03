Є великий прогрес, – Трамп зробив нову заяву щодо закінчення війни в Україні
- Трамп призначив Кіта Келлога спеціальним представником по Україні та Росії.
- Президент США наголосив на "великому прогресі" у врегулюванні війни в Україні.
- Адміністрація Трампа запланувала переговори з українськими та російськими представниками.
Президент США пообіцяв якомога швидше покласти кінець війні в Україні. Задля цього найближчим часом він планує зустрітися з Владіміром Путіним.
3 лютого Дональд Трамп підписав підписав офіційний наказ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником по Україні та Росії, передає 24 Канал із посиланням на AFP.
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Трамп висловився щодо завершення війни
Ми досягли великого прогресу щодо Росії та України,
– сказав Трамп, не вдаючись у подробиці.
Раніше очільник США повідомив, що його адміністрація запланувала переговори з українськими, а також російськими представниками.
В Офісі Президента підтвердили, що Київ та команда Трампа наразі узгоджують графік майбутніх зустрічей.
За даними ЗМІ, вже в середині лютого Кіт Келлог може приїхати в Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським.
В останніх заявах Келлога прозвучало, що адміністрація Трампа вважає, що можливе закінчення війни в Україні протягом місяців, а не років, із застосуванням тиску на Москву і Київ.
Крім того, спецпредставник наполягає, аби в Україні відбулися президентські і парламентські вибори, принаймні після досягнення угоди про "перемир'я". Тим часом у Зеленського зауважили, якщо план Келлога закінчити війну за 100 днів включає лише припинення вогню і вибори, то він є провальним.