Є шанс, – очільника МЗС спитали, чи може війна завершитися 21 січня

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що у разі своєї перемоги на виборах президента США, покладе кінець війні в Україні за 24 години. Андрій Сибіга відповів, чи вірить, що мир може настати вже 21 січня.

Попри гучні заяви про здатність швидко завершити війну в Україні, Трамп визнав, що це буде зробити не так просто, як спершу йому думалося. Під час публічної дискусії глава МЗС України оцінив шанси на мир після інавгруації нового очільника США, яка відбудеться 20 січня, передає 24 Канал з посиланням на LB.ua.

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Чи настане мир за 24 години

У міністра спитали, чи вірить він особисто, що мир в Україні настане наступного дня після того, як Трамп офіційно стане американським президентом.

Сибіга визнав, що це складне питання. Водночас він висловив упевненість, що після цієї дати Україна отримає "додатковий шанс" на справедливий мир.

Також очільник МЗС закликав без емоцій сприймати до будь-яких варіантів "мирного плану" Трампа, які зараз активно з'являються у медіа.

Нагадаємо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що конкретного "мирного плану Трампа" наразі немає, є лише певні ідеї в команді обраного президента США.