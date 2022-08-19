Газовий хаб в ЄС, – політолог пояснив, чому Німеччина хоче відновити "Північний потік-2"
У правлячій коаліції Німеччини заявили про необхідність запустити "Північний потік-2". До таких заяв може бути причетна росія, яка хоче "промацати" настрої німецького суспільства.
Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. На його думку, восени варто очікувати нових заяв з приводу необхідності запуску газопроводу, сертифікацію якого зупинили через війну росії в Україні.
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Антонюк зазначив, що до початку російського вторгнення в Україну Німеччина робила великі ставки на "Північний потік-2".
Це багатомільярдний проєкт. Він створював певні економічні позиції для Німеччини, яка бачила себе своєрідним газовим хабом у Європейському Союзі,
– сказав політолог.
Російське лобі у дії
Політолог вважає, що заяви про необхідність запуску "Північного потоку-2" – результат дій російського лобі у Німеччині.
"Воно присутнє в демократичних країнах, а особливо у Німеччині, яка має потужну економічну колаборацію із росією. Можливо, це непряма комунікація. Прохання можуть доноситися через політиків чи навіть через бізнес", – зазначив він.
На думку Антонюка, таким чином кремль намагався перевірити, як цю ідею сприймуть у Німеччині.
Це таке своєрідне намацування, наскільки пропозиція відкрити "Північний потік-2" є актуальною в суспільстві, а також на політичному рівні. Такий пробний крок,
– пояснив Антонюк.
Чи можливий запуск "Північного потоку-2"
Політолог наголосив, що попри усі марення кремля, зараз запустити газогін неможливо з 2 причин.
- Низка держав вже визнали росію країною-спонсором тероризму. Цей процес триває і далі. На фоні цього москва не зможе отримати такий успіх, як запуск "Північного потоку-2".
- Абсолютно нелогічно йти на поступки кремлю й відкривати газогін і водночас говорити про санкції проти російської федерації.
Антонюк переконаний, що позиція Німеччини у питанні "Північного потоку-2" залишиться незмінною: Берлін не схвалить такої ідеї.
"російська федерація стала занадто токсичною", – додав він.
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Скандальна заява Німеччини: що відомо
- Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, заявив, що Німеччині потрібно запустити "Північний потік-2", щоб заповнити газосховища на зиму. За його словами, "немає вагомих причин", щоб не запускати газогін. При цьому віцеспікер Бундестагу зазначив, що Німеччина може закрити "Північний потік-2" після того, як резервуари для зберігання газу будуть заповнені.
- У Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандальну заяву віцеспікера Бундестагу. Дмитро Кулеба назвав те, що відбувається, "наркоманією". Глава МЗС також додав, що такі наміри абсолютно нераціональні.
- В Офісі Президента наголосили, що тему "Північного потоку-2" потрібно закрити назавжди. Інакше це виглядає як підігрування терористам.
- В уряді Німеччини відкинули ідею віцеспікера Бундестагу про запуск "Північного потоку-2". Зокрема, лідер Вільної демократичної партії та міністр фінансів Крістіан Лінднер не підтримує пропозицію свого партійного заступника Вольфганга Кубікі. Лінднер зазначив, що така ідея є "неправильною та абсурдною".