Газовий хаб в ЄС, – політолог пояснив, чому Німеччина хоче відновити "Північний потік-2"

19 серпня 2022 , 19:31
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У правлячій коаліції Німеччини заявили про необхідність запустити "Північний потік-2". До таких заяв може бути причетна росія, яка хоче "промацати" настрої німецького суспільства.

Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. На його думку, восени варто очікувати нових заяв з приводу необхідності запуску газопроводу, сертифікацію якого зупинили через війну росії в Україні. 

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Антонюк зазначив, що до початку російського вторгнення в Україну Німеччина робила великі ставки на "Північний потік-2".

Це багатомільярдний проєкт. Він створював певні економічні позиції для Німеччини, яка бачила себе своєрідним газовим хабом у Європейському Союзі,
– сказав політолог.

Російське лобі у дії

Політолог вважає, що заяви про необхідність запуску "Північного потоку-2" – результат дій російського лобі у Німеччині.

"Воно присутнє в демократичних країнах, а особливо у Німеччині, яка має потужну економічну колаборацію із росією. Можливо, це непряма комунікація. Прохання можуть доноситися через політиків чи навіть через бізнес", – зазначив він.

На думку Антонюка, таким чином кремль намагався перевірити, як цю ідею сприймуть у Німеччині.

Це таке своєрідне намацування, наскільки пропозиція відкрити "Північний потік-2" є актуальною в суспільстві, а також на політичному рівні. Такий пробний крок,
– пояснив Антонюк.

Чи можливий запуск "Північного потоку-2"

Політолог наголосив, що попри усі марення кремля, зараз запустити газогін неможливо з 2 причин.

Антонюк переконаний, що позиція Німеччини у питанні "Північного потоку-2" залишиться незмінною: Берлін не схвалить такої ідеї.

"російська федерація стала занадто токсичною", – додав він.

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Скандальна заява Німеччини: що відомо

  • Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, заявив, що Німеччині потрібно запустити "Північний потік-2", щоб заповнити газосховища на зиму. За його словами, "немає вагомих причин", щоб не запускати газогін. При цьому віцеспікер Бундестагу зазначив, що Німеччина може закрити "Північний потік-2" після того, як резервуари для зберігання газу будуть заповнені.
  • У Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандальну заяву віцеспікера Бундестагу. Дмитро Кулеба назвав те, що відбувається, "наркоманією". Глава МЗС також додав, що такі наміри абсолютно нераціональні.
  • В Офісі Президента наголосили, що тему "Північного потоку-2" потрібно закрити назавжди. Інакше це виглядає як підігрування терористам.
  • В уряді Німеччини відкинули ідею віцеспікера Бундестагу про запуск "Північного потоку-2". Зокрема, лідер Вільної демократичної партії та міністр фінансів Крістіан Лінднер не підтримує пропозицію свого партійного заступника Вольфганга Кубікі. Лінднер зазначив, що така ідея є "неправильною та абсурдною".

Автор: Олена Патер