Наявність у росії ядерної зброї дозволяє кремлю погрожувати Україні та країнам Заходу. На тлі таких погроз російський лідер владімір путін цинічно заявив, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана.

путін заявив, що в ядерній війні не може бути переможців

Як пишуть російські ЗМІ, відповідну заяву російський диктатор зробив у привітанні учасників X конференції з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, інформує 24 канал.

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владімір путін сказав, що в ядерній війні не може бути переможців.

Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана,

– заявив він.

Заява путіна пролунала після того, як президент США Джо Байдена повідомив про готовність обговорювати з росією нову систему з контролю над ядерною зброєю. Байден наголосив, що для переговорів потрібен "добросовісний партнер".

Американський лідер підкреслив, що "жорстока і неспровокована агресія росії в Україні порушила мир в Європі". Окрім того, Байден наполягає, щоб до переговорів приєднався Китай.

На конференції з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав повністю знищити ядерну зброю у світі.

Ядерна загроза з боку росії: що відомо

Режим російського диктатора владіміра путіна постійно погрожує Україні та країнам Заходу ядерною зброєю. У кремлі начебто готові використати тактичні ядерні удари.

Наприкінці лютого владімір путін наказав привести у бойову готовність ядерну зброю. Також він погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Захід втрутиться у війну в Україні.

При цьому в росії погрожують вдарити не тільки по Україні. Зокрема, пропагандист дмітрій кісільов пригрозив, що кремль може знищити Велику Британію, яка активно допомагає Україні з озброєнням.

Водночас американський лідер Джо Байден вважає, що погрози кремля – це ознака відчаю путіна та свідчить про провал його плану у війні проти України.

Наприкінці травня у Радбезі ООН заявили, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною.

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