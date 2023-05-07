Це аж ніяк не про війну, – Подоляк про публічну сварку Пригожина та міноборони Росії
Джерело:Михайло Подоляк
В Офісі Президента вважають, що сварка Євгєнія Пригожина з російським міноборони не потребує обговорення. Натомість увагу акцентувати рекомендують на інших аспектах.
Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин днями раніше публічно облаяв міноборони Росії. Він звернувся до Сєргєя Шойгу та Валєрія Гєрасімова з вимогою надати бійцям боєприпаси. Наступного дня Пригожин зробив ще одну скандальну заяву – вагнерівці буцімто відійдуть з Бахмута.
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Як реагують в Офісі Президента на скандал
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що дискусія у трикутнику Пригожин – Шойгу – Кадиров за мовчазної участі Суровікіна не потребує обговорення та тієї уваги, яку вона отримала. Він вважає, що все це затіяли для того, аби відвернути увагу від важливіших питань.
Це аж ніяк не про війну / Бахмут / оперативний стан, а лише про примітивне відволікання уваги,
– підкреслив Подоляк.
Разом з тим, він заявив, що нині для України важливі лише 3 аспекти:
- "передгрозова тиша",
- накопичення зброї,
- руйнування російського тилу.
Істерика Пригожина щодо Бахмута: що відомо
- Вночі 5 травня власник ПВК "Вагнера" опублікував відео, де він стоїть на фоні десятків ліквідованих найманців. Пригожин заявив, що його ПВК зазнає шалених втрат, а винні у цьому Шойгу та Гєрасімов.
- Пригожин почав бідкатися, що така ситуація склалася через "голод на боєприпаси". За його словами, нині на фронті у вагнерівців снарядний голод на рівні 70%.
- Після цього Пригожин зробив ще одну скандальну заяву – вагнерівці покинуть Бахмут 10 травня. На їх місце мають прийти кадирівці.
- 6 травня стало відомо, що процес заміни вагнерівців на кадирівців буцімто розпочався. Пригожин навіть встиг написати відповідну заяву у російське міноборони.
- Проте 7 травня риторика кремлівського блазня змінилася – Пригожин передумав виводити вагнерівців з Бахмута. Після істерики "кухарю Путіна" буцімто дали "карт-бланш" і пообіцяли надати стільки озброєння, скільки необхідно російським загарбникам. Ба більше, комунікацію між Пригожиним та міноборони Росії вестиме генерал Сєргєй Суровікін.