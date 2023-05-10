Пригожину буде непереливки: чи зможуть вагнерівці залишити Бахмут юридично та фактично

Головний вагнерівець Євгеній Пригожин постійно робить скандальні заяви щодо того, чи отримав він снаряди від міноборони Росії та чи буде виводити свою ПВК "Вагнера" з Бахмуту.

Військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначив, що не варто висловлювання Пригожина сприймати занадто серйозно і постійно їх обговорювати в медійному просторі. Про це він розповів 24 Каналу.

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Пригожина попередять

На його думку, юридично приватна військова компанія може піти з Бахмуту. Адже це компанія, яку найняли на виконання певних функцій. Як, наприклад, охоронну фірму наймають для охорони, так військову – проводити бойові дії. Її може найняти як приватна особа, так і державна структура.

Якщо ПВК "Вагнера" розірве договір, відповідно до якого мають виконувати свої функції, а там є певні ознаки, що вони мають право це зробити, то не будуть мати жодної відповідальності, навіть кримінальної,

– зауважив військовий експерт.

Юридично Пригожин може вивести свою компанію з лінії фронту, а фактично, як вважає співрозмовник, йому скоріш за все не дозволять це зробити.

"Пригожина просто попередять, що йому за це буде непереливки", – припустив Гетьман.

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Хоче бути в центрі уваги

Він зауважив, якщо аналізувати висловлювання ватажка вагнерівців, то лише за останні тижні він багато чого наговорив.

Військовий експерт нагадав, що спочатку Пригожин заявив, що йому не вистачає снарядів і ПВК "Вагнера" піде з Бахмуту до 10 травня. Потім з'ясувалося, що вагнерівців нібито змінять кадировці. Пізніше йому буцімто дали снаряди і він залишиться. Але за день сказав, що боєприпаси не надали і вагнерівці виходять з Бахмут.

Мені здається, що у людини потік слів і він не контролює те, що говорить. Він протирічить сам собі щодня,

– впевнений співрозмовник.

Водночас Пригожин може вести у такий спосіб свою політичну гру. На думку Гетьмана, ймовірно він так розуміє ІПСО та інформаційну війну, і намагається нас заплутати.

Якщо ж сприймати серйозно слова Пригожина, то єдине пояснення його заяв, що у нього проблеми з психікою.

"Напевно він все це говорить, тому що хоче бути в центрі уваги і щоб ми всі обговорювали його безглузді заяви в медійному просторі. То може не будемо звертати на нього увагу – щось там розповідає міський божевільний, то нехай далі розповідає", – резюмував Олексій Гетьман.

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