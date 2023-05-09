Путіна не сприймають за головного: Пригожин та Кадиров починають битву за власний шматок Росії

Вже котрий день Євгєній Пригожин галасує через серйозну нестачу озброєння у своїх бійців з ПВК "Вагнера". Він погрожував вивести їх 10 травня з Бахмута, вимагав збільшення постачання зброї і навіть знімав жалісливі відео на фоні своїх загиблих військових.

Пригожин насправді розігрує спектакль в контексті російських придворних ігор, адже він чудово розуміє, що безкарно з Бахмута вийти йому не дозволять. Про це 24 Каналу розповів політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Цікаво Залякані до смерті: російські пропагандисти істерять, що мають відбиватись від наступів ЗСУ

"Зі снарядами, можу його заспокоїти, ми виручимо. Ми підкинемо, скільки потрібно буде кожного дня, так що хай чекають. Тим більше зараз в Луганській області по місцю скупчення окупантів наші завдали удару ракетами так, що там горить дуже гарно прямо зараз", – прокоментував військовослужбовець.

Пригожин виправдовується

Сазонов переконаний, що брак боєприпасів на фронті є завжди, але заяви Пригожина більше пов'язані із внутрішньополітичною грою всередині Росії. Він хоче показати, що всі навколо погані і лише вагнерівці воюють.

ПВК "Вагнера" обіцяли вчергове взяти Бахмут до 9 травня, але знову не вийшло. Так Пригожин хоче виправдатися, мовляв, їм не дають достатньо снарядів, отже вони не мають сил нічого вдіяти.

Військовий розповів, що кількість обстрілів на Сході не зменшилася, отже запас снарядів у ворога стабільний.

Сазонов прокоментував російську метушню навколо Бахмута: дивитись відео

Кадирівців у Бахмуті не буде

Відомо, що на погрози вийти з Бахмута Пригожину відповів "славний" вояка тікток-війська Рамзан Кадиров і "відважно" заявив, що замінить своїми бійцями вагнерівців на фронті. Однак Сазонов переконаний, що це був звичайний блеф і ніхто з них в Бахмут вирушати не збирався.

Кадиров не відправить своїх в цю м'ясорубку, в якій перебувають вагнерівці. Зараз в Росії вони готуються битися за свій шматок, Путіна вже не сприймають як верховного арбітра, його прихильність не гарантує нічого. Безпеку гарантують приватні армії, їх там вже понад 60,

– додав мовець.

Кланова боротьба

Також Пригожин записав відео з дифірамбами Сєргєю Суровікіну, за його словами, коли той керував окупаційною війною в Україні, він бився за кожен літачок і снаряд для вагнерівців.

Сазонов пояснив, ще з Сирії Пригожин пов'язаний із Суровікіним спільними справами, бізнесом тощо. Зараз він б'ється як риба об лід, щоб заробити Суровікіну більше повноважень, щоб вони вдвох могли провертати якісь справи. Адже із Шойгу та Герасимовим у Пригожина стосунки набагато гірші.

Там зараз невеликі групи, клани. А Суровікін та Пригожин – представники одного клану,

– прокоментував політолог.

Риторика Пригожина змінюється зі швидкістю світла