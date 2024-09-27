Заяви можуть стати жорсткішими: політолог пояснив риторику Трампа щодо України

Риторика кандидата в президенти США Дональда Трампа спрямована на внутрішню аудиторію. Його нещодавні заяви стосовно війни в Україні можуть надалі бути ще жорсткішими.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив політолог Ігор Рейтерович, додавши, що слід брати до уваги той факт, що у Трампа та Республіканської партії, від якої він балотується на виборах, не все так добре, про що свідчать і результати нещодавніх опитувань в США.

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Трамп може використати План перемоги на власну користь

26 вересня президент України Зеленський та лідер США Байден зустрілися у Білому домі, де обговорили План перемоги України у війні. Раніше Зеленський хотів показати цей документ і кандидату в президенти США Трампу.

Політолог Рейтерович наголосив, що Зеленський діяв цілком логічно, адже спочатку План перемоги варто було презентувати чинному президенту і віцепрезидентці, яка за сумісництвом є кандидаткою на виборах від Демократичної партії – Камалі Гарріс.

Рейтерович зауважив, що Трамп, як хитрий політик, вирішив почекати, поки цей план буде оприлюднений. Якщо він буде таким, який Трамп може використати у власних інтересах, тоді можливо, що він в останній момент зустрінеться з Зеленським.

"Або буде його коментувати позитивно, кажучи, що тільки він зможе його довести до логічного завершення, або з більшою ймовірністю на нього накинеться, почне критикувати й використовувати для того, щоб підживити свою передвиборчу кампанію. Тому що займатися критиканством – це найлегше. Бо ті заяви, які він зробив, дійсно абсурдні та не мають нічного спільного з реальністю", – вважає політолог.

Заяви Трампа націлені на аудиторію, яка боїться світової війни

Рейтерович зазначив, що справи у Трампа з передвиборчою кампанією кепські. Кандидат в президенти нещодавно заявив, що в разі, якщо програє на виборах, то не буде балотуватися на наступних.

"Думаю, що його команда бачила 2 останніх соціологічних опитування, які проводились в США, де видно, що розрив збільшився з 5% до 7%. Звідси й така атака на візит Зеленського в Пенсильванію. Тому ймовірніше, що збіглося загострення внутрішньої електоральної боротьби. Оскільки у республіканців немає чіткого розуміння, що і як треба робити, Трампа понесло в його стандартну риторику", – наголосив Рейтерович.

На погляд політолога, Трамп вважає, що його заяви приносять певний ефект й додають йому балів, як кандидату в президенти США, що вони добре сприймається аудиторією, тому він їх повторює.

Думаю, що це не останні подібні заяви Трампа, можливо, вони стануть жорсткішими й він буде нагнітати цю історію, бо вона спрямована на певну частину електорату, яка боїться Третьої світової війни. І тому він каже, що якщо він не стане президентом, то ця війна відбудеться,

– підсумував Рейтерович.

На тлі візиту Зеленського до США кандидат в президенти Сполучених Штатів Трамп назвав його "найкращим продавцем в історії", бо нібито той після кожного приїзду повертається "з 60 мільярдами доларів".

Трамп вкотре звинуватив Байдена та Гарріс у тому, що вони допустили російсько-українську війну, надаючи зброю та фінансову допомогу Україні. Республіканець сказав, що Україну "повністю знищено" і під час війни загинули "мільйони й мільйони" людей. Він також озвучив, що в Україні "закінчуються солдати", а на фронті буцімто воюють діти та люди похилого віку.

До слова. Політтехнолог Борис Тизенгаузен вважає, що Трамп займається популізмом і має на меті досягти своєї головної цілі – перемогти на президентських виборах в США. На його думку, програш на виборах Трамп сприйматиме для себе як катастрофу.