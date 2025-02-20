Був 1 тригер: чому Трамп змінив риторику на неприязну до України

США дійшли висновку, що оскільки вони хочуть почати переговори з Росією, то бажано їй певною мірою догодити. Сполучені Штати хочуть зробити Кремлю приємно і першим кроком стала зустріч американської та російської сторін в Саудівській Аравії.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, який наголосив, що якщо така тактика США призведе до чогось серйозного, не поступкам Росії, а навпаки посиленню тиску на неї, щоб не покинути наодинці Україну, тоді таку поведінку можна виправдати.

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Знімати санкції з Росії до переговорів – помилка

Якщо будуть ознаки, що США та Росія дійсно почали зближення для спроби досягти потрібних їм цілей та задовольнити власні інтереси шляхом України, тоді це буде вкрай негативна ситуація. Шарп схиляється нині до думки, що США зараз намагаються задовольнити опонента, аби всадити його за стіл переговорів.

Військовий оглядач з Ізраїлю звернув увагу на те, що заяви членів команди Трампа мають розбіжності. Держсекретар США Рубіо раніше озвучував, що до того, як буде досягнуто мирної угоди, зняття санкцій з Росії не передбачається.

"Зняти їх до цього – це категорична помилка. Якщо буде угода, то одне з важливих російських вимог на переговорах буде зняття санкцій. Ймовірніше, що Росія не піде на угоду без виконання цієї вимоги, а також, щоб її не зобов'язували виплачувати компенсації", – озвучив Шарп.

На думку військового оглядача, рано чи пізно Росії це погодять, а у відповідь вона повинна буде піти на певні поступки, але він впевнений, що Кремль не закінчить цю війну угодою, в якій будуть присутні масштабні санкції.

Це важливо розуміти. Якщо хтось думає по-іншому, то це ілюзії. Я дуже сподіваюсь, що нікому не спаде на думку знімати з Росії санкції до того як вдасться щось серйозно досягнути,

– зазначив Шарп.

Що роздратувало Трампа?

Тему необхідності проведення в Україні виборів, на думку Шарпа, донесла до американського президента російська сторона. Лідер США також озвучив, що підтримка Зеленського серед українців буцімто становить 4% і назвав його "диктатором без виборів".

США вирішили, аби Росія не мала приводу не сісти за стіл переговорів, порушити цю тему, адже раніше про це не мовилося,

– зауважив Шарп.

Крім того, загострення риторики з боку Трампа, на думку військового оглядача, може бути пов'язане з угодою про видобуток корисних копалин в Україні. Те, що президент Зеленський відмовився підписати цей документ, явно викликало серйозне роздратування у Трампа. Це, зі слів Шарпа, стало приводом для підвищення тону з боку президента США.