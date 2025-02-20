Сила непогодження: політичний діяч зі США пояснив заяви Трампа щодо Зеленського

Трамп назвав Зеленського "скромним успішним коміком" та "диктатором без виборів", зазначивши, що буцімто рейтинг українського президента серед населення становить 4%. Лідер США також заявив, що Зеленський "грав Байденом, як на скрипці".

Політичний діяч зі США Юрій Рашкін в розмові з 24 Каналом зауважив, що є певний урок, який треба вивчити у самого Трампа. Він полягає у тому, що коли людина не погоджується на те, що їй не подобається, в цьому її сила.

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Україна показує, що сама вирішує свою долю

Саме так зараз діє українська сторона. Наприклад, щодо угоди про видобуток рідкісноземельних металів України, яку Зеленський не підписав і через що Трамп обурився. Це стосується і переговорів, Україна готова до них, але вимагає гарантій безпеки, аби після підписання мирної угоди Росія не напала на неї знову.

Україні, зі слів політичного діяча зі США, треба зрозуміти, що коли вона відмовляється бути частиною поганої угоди, то в цьому є її сила, бо вона показує, що контролює свою долю і що є лідером.

Сила непогодження сама по собі важлива. Є люди, які казали, що яким би не був Трамп, але з будь-яким американським президентом треба домовлятися. Хто успішно з ним спілкується? Ті, хто показують силу,

– озвучив Рашкін.

США стали поряд з Росією

Політичний діяч зі США зазначив, що Путін у своїх переговорах з Трампом, які проводились через посередників у Саудівській Аравії, досягнув певних цілей, зокрема, тепер Вашингтон буде заповнений російськими дипломатами, а США мають відправити своїх у Москву.

"Не хотілося б бути тим американським дипломатом, який по роботі туди має поїхати, це жорстоко. Путін цього досяг, Трамп просто відступає. Триває розподіл світу. Кожен отримує по "городу". Ми можемо з Канади зробити США, що канадцям не сподобається, а Росія може зробити з України Росію, що українцям точно не до вподоби", – озвучив Рашкін.

Нині, зі слів Рашкіна, США вирішили перейти на бік агресора (Росії) в той час, коли раніше вони були арсеналом демократії. Тепер, як зазначив політичний діяч, США стали арсеналом деспотії. Це, на його думку, означає, що нині Європа має бути арсеналом демократії, а Україна – армією Європи.

Те, що Путін, Трамп, Келлог заговорили про проведення якнайшвидше в Україні виборів, свідчить про слабкість Путіна, бо його армія не здатна досягнути того результату, якого він хоче,

– пояснив Рашкін.

Зазначимо, політологиня-американістка Олександра Філіппенко вважає, що Трамп в першу чергу поводить себе як бізнесмен, а вже потім як політик. Тому його поведінка і заяви стосовно Зеленського можуть пояснюватися невдоволенням від відмови президента України підписати угоду щодо видобутку українських надр.

Зауважте, що керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок висловив думку, що для Трампа вибори в Україні – це ключ до підписання мирної угоди. Він припустив, що в американського президента є особисте несприйняття Зеленського і тому Трамп наполягатиме на проведенні виборів в нашій державі.