Зайшов поплавати у море й лишився без голови: на пляжі Одещини підірвався чоловік

В Одеській області в морі підірвався чоловік, який вирішив поплавати. Трагічний інцидент з місцевим жителем стався у п'ятницю, 15 червня.

Чоловік підірвався на невідомому пристрої

Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк. За попередньою інформацією, чоловіку відірвало голову.

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Наразі точної інформації, на чому саме підірвався чоловік – немає.

Ігноруючи застереження і заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої,

– йдеться у повідомленні.

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російські військові замінували Чорне море, що створює загрожу для життя мирних людей. Один з трагічних інцидентів через окупантів стався 11 червня в селі Грибівка.

Там чоловік попри заборону пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Він вирішив перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну. На жаль, випадок закінчився трагедією.

8 липня біля узбережжя Одещини Військово-морські сили України знешкодили дві дрейфуючі міни росіян. Також ввечері 21 червня на один з одеських пляжів викинуло ворожу протикорабельну міну й вона здетонувала біля села Сичавка.

В ОК "Південь" заявляли, що росія розмістила в морі кількасот мін, які легко можуть опинитися у прибережній зоні та спричинити лихо.

Наприкінці червня мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті хочуть відкрити деякі пляжі. Та згодом у ДСНС повідомили, що в Одеській області поки не планують відкривати пляжі через велику кількість вибухонебезпечних предметів в акваторії та ймовірну загрозу з моря.

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. В ОК "Південь" 15 липня інформували, що штормовий стан моря створює передумови до посилення мінної небезпеки. Зірвані з кріплення міни може приносити до узбережжя.