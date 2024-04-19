Збили ракети, "Шахеди" і російський Ту-22М3: сили ППО потужно відбили російську атаку

Росія 19 квітня масовано атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили ППО дали потужну відсіч, а також збили ворожий бомбардувальник Ту-22М3.

Командувач Повітряних сил наголосив, що українські захисники 19 квітня вперше збили ракету Х-22. Також силам ППО вдалося збити російський бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм цих ракет.

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Сили ППО провели потужну роботу

У ніч на 19 квітня 2024 року окупанти масовано атакували Україну. Ворог завдав комбінованого удару, запустивши ракети різних типів і дрони-камікадзе типу "Шахед".

Загалом, російські військові використали 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань);

14 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область);

12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська область та з акваторії Азовського моря);

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

Сили ППО провели потужну бойову роботу й збили усі безпілотники типу "Шахед", а також 15 ракет різних типів:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 крилаті ракети Х-22.

Варто зауважити, що 19 квітня українським захисникам вперше вдалося збити крилаті ракети Х-22. Річ у тім, що ця ракета хоч і має риси крилатої, однак її характеристики більше відповідають аеробалістичному типу.



Як відпрацювали сили ППО / Інфографіка Повітряних сил

Українські захисники збили Ту-22М3

Українські захисники 19 квітня не лише знищували ворожі ракети й безпілотники, а й змогли збити бомбардувальник Ту-22М3. Командувач Повітряних сил наголосив, що силам ППО вперше вдалося збити літак такого типу.

Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б'ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети,

– повідомив Олещук.

Командувач Повітряних сил подякував усім захисникам, які потужно й успішно відпрацювали 19 квітня. Олещук також наголосив, що Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити прифронтові території від російських атак.