Збиралися побратися, але загинули в одній маршрутці: нові деталі про жертв ДТП під Черніговом
Джерело:"Обозреватель"
У страшній аварії під Черніговом загинули 13 людей. Серед них була пара – Вікторія Гурін та Ярослав Веремієнко.
Молоді люди були ровесниками – обом було по 23 роки. Дівчина була родом з міста Мена, а хлопець – з міста Борзна, що на Чернігівщині.
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У аварії на Чернігівщині загинула молода пара
Того ранку, 7 грудня, молоді люди їхали в Чернігів.
Пара вже замислювалася про весілля. У стосунках вони були чотири роки,
– мовиться у повідомленні.
Молоді люди хотіли одружитись / Фото з фейсбуку Вікторії Гурин
Вікторія Гурін та Ярослав Веремієнко перед цим кілька місяців працювали в Польщі та повернулись додому. Знайома розповіла, що Ярослав:
- закінчив магістратуру;
- захоплювався спортом;
- любив спортивні автомобілі.
Ярослав був єдиною дитиною в сім'ї. Я навіть не уявляю, як зараз усе це переживає його мама… Він був дуже спокійним і добрим, нікому в житті не чинив зла,
– розповіла жінка.
Молоді люди зустрічались 4 роки / Фото з фейсбуку Вікторії Гурин
Про Вікторію знайомі також відгукуються дуже добре, адже пам'ятають її спокійною та доброзичливою дівчиною, яка завжди була готова допомогти.
Напередодні, 7 грудня, ЗМІ оприлюднили списки всіх, хто загинув в аварії:
- Мартиненко Олександр Валентинович 19.04.1974 року народження з міста Борзна;
- Матяш Наталія Федорівна 09.06.1967 року народження із села Велика Дочь;
- Веремієнко Ярослав Юрійович 26.08.1988 року народження з міста Борзна;
- Гурин Вікторія Гордіївна 17.04.1998 року народження з міста Мена;
- Ткаченко Юлія Вікторівна 03.07.2002 року народження з міста Борзна;
- Ткаченко Ніна Михайлівна 13.06.1972 року народження з міста Борзна;
- Давиденко Володимир Іванович 16.03.1956 року народження із села Велике Устя;
- Хатнюк Петро Миколайович 16.02.1959 року народження із села Нові Млини;
- Гевля Тетяна Григорівна 14.02.1960 року народження;
- Хавила Валентина Андріївна 25.05.1953 року народження з міста Борзна;
- Драшпуль Володимир Васильович 21.02.1966 року народження з міста Борзна;
- невстановлена особа.
Раніше також писали, що одним загиблих був Андрій Тарасенко з 1981 року та з села Прачі. Проте видання спростувало цю інформацію. Адже староста села Наталія Хоменко розповіла, що чоловік – батько 4 дітей і в той день разом із дружиною мав їхати в лікарню.
"Дружина ще й його паспорт взяла. Але він не поїхав і залишився вдома. А ось Наталя сильно постраждала, вона зараз перебуває в лікарні", – розповіла Хоменко.
Смертельна аварія на Чернігівщині: коротко
- 7 грудня вранці неподалік села Брусилів у маршрутку влетіла вантажівка DAF. Попередньо, її водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.
- Внаслідок аварії загинули 13 людей з маршрутки – пасажири та водій. Ще 7 – перебувають в лікарні. Відомо, що наймолодшою загиблою стала 19-річна дівчина.
- У прокураторі заявили, що один із ймовірних факторів, які могли спричинити аварію – погодні умови. Водночас питання є ще і до стану дорожнього покриття та служб, які обслуговують дорогу. Фахівці перевірять технічний стан маршрутки.
- 8 грудня водія вантажівки затримала поліція. Йому повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох людей. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років за ґратами.
- Детальніше про загиблих людей та аварію читайте тут.
Деталі про ДТП на Чернігівщині від ДСНС: дивіться відео