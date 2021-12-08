Збиралися побратися, але загинули в одній маршрутці: нові деталі про жертв ДТП під Черніговом

8 грудня 2021 , 19:19
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Джерело:

"Обозреватель"

У страшній аварії під Черніговом загинули 13 людей. Серед них була пара – Вікторія Гурін та Ярослав Веремієнко.

Молоді люди були ровесниками – обом було по 23 роки. Дівчина була родом з міста Мена, а хлопець – з міста Борзна, що на Чернігівщині. 

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У аварії на Чернігівщині загинула молода пара

Того ранку, 7 грудня, молоді люди їхали в Чернігів.

Пара вже замислювалася про весілля. У стосунках вони були чотири роки,
– мовиться у повідомленні.  


Молоді люди хотіли одружитись / Фото з фейсбуку Вікторії Гурин

Вікторія Гурін та Ярослав Веремієнко перед цим кілька місяців працювали в Польщі та повернулись додому. Знайома розповіла, що Ярослав:

  • закінчив магістратуру;
  • захоплювався спортом;
  • любив спортивні автомобілі.

Ярослав був єдиною дитиною в сім'ї. Я навіть не уявляю, як зараз усе це переживає його мама… Він був дуже спокійним і добрим, нікому в житті не чинив зла,
– розповіла жінка.


Молоді люди зустрічались 4 роки / Фото з фейсбуку Вікторії Гурин

Про Вікторію знайомі також відгукуються дуже добре, адже пам'ятають її спокійною та доброзичливою дівчиною, яка завжди була готова допомогти.

Напередодні, 7 грудня, ЗМІ оприлюднили списки всіх, хто загинув в аварії:

  • Мартиненко Олександр Валентинович 19.04.1974 року народження з міста Борзна;
  • Матяш Наталія Федорівна 09.06.1967 року народження із села Велика Дочь;
  • Веремієнко Ярослав Юрійович 26.08.1988 року народження з міста Борзна;
  • Гурин Вікторія Гордіївна 17.04.1998 року народження з міста Мена;
  • Ткаченко Юлія Вікторівна 03.07.2002 року народження з міста Борзна;
  • Ткаченко Ніна Михайлівна 13.06.1972 року народження з міста Борзна;
  • Давиденко Володимир Іванович 16.03.1956 року народження із села Велике Устя;
  • Хатнюк Петро Миколайович 16.02.1959 року народження із села Нові Млини;
  • Гевля Тетяна Григорівна 14.02.1960 року народження;
  • Хавила Валентина Андріївна 25.05.1953 року народження з міста Борзна;
  • Драшпуль Володимир Васильович 21.02.1966 року народження з міста Борзна;
  • невстановлена особа.

Раніше також писали, що одним загиблих був Андрій Тарасенко з 1981 року та з села Прачі. Проте видання спростувало цю інформацію. Адже староста села Наталія Хоменко розповіла, що чоловік – батько 4 дітей і в той день разом із дружиною мав їхати в лікарню.

"Дружина ще й його паспорт взяла. Але він не поїхав і залишився вдома. А ось Наталя сильно постраждала, вона зараз перебуває в лікарні", – розповіла Хоменко. 

Смертельна аварія на Чернігівщині: коротко

  • 7 грудня вранці неподалік села Брусилів у маршрутку влетіла вантажівка DAF. Попередньо, її водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.
  • Внаслідок аварії загинули 13 людей з маршрутки – пасажири та водій. Ще 7 – перебувають в лікарні. Відомо, що наймолодшою загиблою стала 19-річна дівчина.
  • У прокураторі заявили, що один із ймовірних факторів, які могли спричинити аварію – погодні умови. Водночас питання є ще і до стану дорожнього покриття та служб, які обслуговують дорогу. Фахівці перевірять технічний стан маршрутки.
  • 8 грудня водія вантажівки затримала поліція. Йому повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох людей. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років за ґратами.
  • Детальніше про загиблих людей та аварію читайте тут

Деталі про ДТП на Чернігівщині від ДСНС: дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська