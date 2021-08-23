Збитки від окупації Криму Росією оцінюють у понад 100 мільярдів доларів, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що Україна зазнала великих економічних втрат від тимчасової окупації Росією Криму. Зокрема мовиться орієнтовно про 100 мільярдів доларів.

Прем'єр-міністр також вважає, що збитки не тільки у втрачених ресурсах та активах, а й для місцевих людей. Про це Денис Шмигаль заявив під час виступу на установчому саміті Кримської платформи.

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Україна зазнала величезних збитків від окупації Криму Росією

Шмигаль зазначив, що головні проблеми внаслідок окупації Криму – це економічні втрати та погіршення екології на півострові.

Загальні потенційні збитки сьогодні оцінюються експертами у понад 100 мільярдів доларів. Це – втрачені природні ресурси, це втрачені активи держави, це – втрачена промисловість…

– сказав глава уряду.

Він також додав, що "головне – це негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора".

Ба більше, Шмигаль запевнив, що Кримська платформа є не лише практичним майданчиком міжнародної співпраці, а й індикатором та нагадуванням світу, що тема повернення Криму не буде зникати з "радарів" світового порядку денного. Він запевнив, що так буде аж до моменту повної деокупації півострова.

Коротко про установчий саміт Кримської платформи