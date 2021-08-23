Збитки від окупації Криму Росією оцінюють у понад 100 мільярдів доларів, – Шмигаль
Джерело:24 канал
Денис Шмигаль заявив, що Україна зазнала великих економічних втрат від тимчасової окупації Росією Криму. Зокрема мовиться орієнтовно про 100 мільярдів доларів.
Прем'єр-міністр також вважає, що збитки не тільки у втрачених ресурсах та активах, а й для місцевих людей. Про це Денис Шмигаль заявив під час виступу на установчому саміті Кримської платформи.
До теми Майже ідеальною українською: прем'єр Хорватії заявив, що Крим – це Україна
Україна зазнала величезних збитків від окупації Криму Росією
Шмигаль зазначив, що головні проблеми внаслідок окупації Криму – це економічні втрати та погіршення екології на півострові.
Загальні потенційні збитки сьогодні оцінюються експертами у понад 100 мільярдів доларів. Це – втрачені природні ресурси, це втрачені активи держави, це – втрачена промисловість…
– сказав глава уряду.
Він також додав, що "головне – це негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора".
Ба більше, Шмигаль запевнив, що Кримська платформа є не лише практичним майданчиком міжнародної співпраці, а й індикатором та нагадуванням світу, що тема повернення Криму не буде зникати з "радарів" світового порядку денного. Він запевнив, що так буде аж до моменту повної деокупації півострова.
Коротко про установчий саміт Кримської платформи
- 23 серпня у Києві стартував саміт Кримської платформи. Це дипломатична ініціатива, що спрямована на деокупацію півострова Росією та повернення до складу України.
- У ньому беруть участь 46 країн. Серед них – 14 лідерів країн, а також міністри та інші іноземні високопосадовці. Зокрема представлені всі 30 країн НАТО.
- Детальніше про заяви учасників читайте тут. До речі, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав зустріч у Києві "антиросійською".