Знищення А-50 в Краснодарському краї: супутникові знімки з місця падіння літака
Українські військові збили російський літак А-50. Борт збили над Азовським морем, а упав він у Краснодарському краї.
Літак окупантів зазнав катастрофи в районі села Трудова Вірменія в Краснодарському краї. З'явилися супутникові кадри з місця падіння ворожого борта.
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Супутникові знімки з місця падіння російського А-50
На зроблених з космосу знімках хутір Трудова Вірменія Краснодарського краю Росії, де 24 лютого впав російський літак дальньої розвідки А-50. Там видно сліди пожежі, що охопила площу приблизно в 4500 квадратних метрів.
Супутникові знімки з місця падіння А-50 / скриншот з відео
Російський літак було збито внаслідок спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил України.
Водночас деякі російські телеграм-канали вказували, що причиною катастрофи був "дружній вогонь".
Варто зазначити, що ворожий літак знищили за допомогою радянського зенітно-ракетного комплексу С-200.
Це вже другий А-50, який впав у районі Азовського моря з початку 2024 року.
Сліди від падіння літака А-50 на хуторі Трудова Вірменія: дивіться відео
Головне про збиття А-50
- Лави російської авіації зменшилися через знищення Україною А-50.
- Так, ввечері 23 лютого стало відомо, що у Краснодарському краї впав літак. У мережі навіть з'явилося відео з його падінням.
- Згодом у Повітряних силах та Головному управлінні розвідки інформацію офіційно підтвердили.
- Відомо, що збили російський борт над Азовським морем, однак остаточно "приземлився" він у Краснодарському краї.
- Збитий Україною А-50У – це модернізований російський повітряний командний пункт, який ворог використовував для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.
- Всього в Росії лишилось вже менше ніж 8 таких повітряних суден, причому частина з них не модернізовані або несправні.
- Варто нагадати, що 14 січня нашим захисникам теж вдалося збити російський А-50.