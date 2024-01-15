Азовське море чисте, як ніколи, – Олещук потролив росіян після падіння їхніх літаків

Українським військовим 14 січня вдалося збити над Азовським морем російський літак А-50, а також суттєво пошкодити – Іл-22. Командувач Повітряних Сил Микола Олещук потролив російських загарбників через їхні втрати в авіації.

Він зазначив, що Азовське море "чисте, як ніколи". Це сталося після того, як А-50 та Іл-22 очистили повітряний простір акваторії українського моря.

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Олещук висловився про втрату росіянами А-50 та Іл-22

Командувач Повітряних сил висловив вдячність усім, хто планував, організовував та брав безпосередню участь в операції зі знищенні літаків росіян. Таким чином він також підтвердив чергову втрату в авіації ворога.

Ну що, друзі, нині Азовське море чисте, як ніколи! Готуємось до пляжного сезону на його узбережжі,

– написав він.

Олещук також посміявся, що на палубі затонулого російського авіаносця "Москва", який у 2022 році знищили наші захисники, уже "точно бракує місця". Він наголосив, що Повітряні сили продовжать рубрику "Вечного полета, братья" і натякнув, що далі російська авіація точно зазнає втрат.

Наостанок Олещук сказав, що разом українці точно досягнуть перемоги над російським агресором.

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