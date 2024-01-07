Раніше вважалося неможливим: скільки "Кинджалів" вдалося перехопити українській ППО
Джерело:ТСН
Раніше перехоплення ракет "Кинджал" вважалося неможливим. Однак у травні минулого Повітряні Сили довели, що це озброєння не таке фантастичне, як описують окупанти.
Загалом українській ППО вдалося збити вже понад два десятки аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Це стало можливим завдяки передачі іноземних зенітних установок.
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Збиття "Кинджалів" стало реальним
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що з початку повномасштабного вторгнення ППО вдалося збити понад два десятки російських "Кинджалів". Раніше перехоплення цих ракет вважалося неможливим. Від того часу з посиленням ППО України вдається демонстрували вагомі результати.
Зараз маємо 63 запущених "Кинджали" від початку повномасштабного вторгнення, 25 знищено. Починаючи від 4 травня вперше був знищений "Кинджал",
– зазначив Ігнат.
Він додав, що саме тоді, від весни минулого року, Україна отримала установки Patriot – це дало можливість знищувати аеробалістичні ракети,
Атака на Україну 2 січня
- У вівторок, 2 січня, Росія здійснила по Україні комбіновану ракетну атаку. Ворог застосував майже весь арсенал – від "Шахедів" до Х-47 "Кинджал". Росія запустила по Україні 10 аеробалістичних ракет. Тобто ворог використав для атаки 10 з 12 наявних у нього винищувачів МіГ-31К.
- Загалом окупанти використали 130 засобів далекобійного ураження. Загалом силам ППО вдалося збити 72 цілі. Повітряних Силам вдалося перехопити всі запущені по Україні ракети Х-47М2 "Кинджал".
- Валерій Залужний зазначив, якщо ракети "Кинджал" вразять ціль, то наслідки будуть катастрофічними. За допомогою системи Patriot, яку нашій державі надали західні партнери, вдалося відбити атаку. Водночас головнокомандувач зазначив, що ворог не зупиниться – тому Україні потрібно більше засобів ППО.