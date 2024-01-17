Збили ракетами: Світан припустив, чи було залучено F-16 до ліквідації ворожого літака

Повітряні сили ЗСУ 16 січня збили російський літак А-50 над Азовським морем. Ураження борта дальньої радіолокаційної розвідки відбулось вперше у світі. Росіяни досі не визнали втрату важливого літака.

Залишається відкритим питання, якими саме засобами вдалося ліквідувати російський ДРЛВ А-50, а також пошкодити літак Іл-22. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що для виконання цього завдання українські сили могли використовувати певні засоби та зброю.

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Була серйозна підготовка

Він наголосив, що літаки збивають ракетами, питання полягає в тому, хто та як їх запускає.

Це ті ракети, які можуть виконати бойове завдання виходячи з дальності виявлення та знищення,

– підкреслив льотчик-інструктор.

Базуючись на цих даних можна припустити, що ракету міг випустити:

ЗРК Patriot;

ЗРК SAMP/T, який має декілька блоків ракет дальністю до 300 кілометрів;

старий радянський комплекс С-200, ракети з якого можуть вражати на відстані 250 кілометрів. Це щонайменше 3 ракети наземного старту;

винищувач F-16, який міг використати ракети AIM-120D дальністю 180 кілометрів або інший літак НАТО, який здатний нести цю ракету.

Основне призначення А-50 – виявляти та супроводжувати повітряні та надводні цілі. Крім того, він може виконувати функцію командного пункту, використовуватися для управління винищувачами та ударною авіацією при їх наведенні на конкретні цілі.

"Принаймні чотири з заявлених ракет в інформаційному потоці, мали можливість знищити ці борти", – зауважив військовий експерт.

Також використовувалися механізми радіоелектронної боротьби, постановка перешкод, хибних цілей – цілий комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію саме цих бортів.

"Цьому передувала доволі серйозна підготовка, яка призвела до позитивного результату", – відзначив Роман Світан.



Характеристики російського літака А-50 / Інфографіка 24 Каналу

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