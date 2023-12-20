США закликали Україну до виробництва власної зброї у 2024 році, – New York Times

Адміністрація Джо Байдена та військового керівництва США наполягають на збільшенні власного виробництва озброєння в Україні. Вони запевняють, що нашій країні необхідно продовжувати нарощувати силу для оборони проти російських загарбників.

У Сенаті США 19 грудня повідомили, що не голосуватимуть за пакет стосовно надання військової та гуманітарної допомоги Україні у розмірі 61 мільярда доларів. Угода між демократами та республіканцями досі не досягнута.

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США закликає до власного виробництва озброєння

Західні ЗМІ запевняють, що США наполягли на тому, щоб Україна доповнила допомогу, надану західними партнерами, власним озброєнням. Це стосується інноваційних систем, таких як морський флот безпілотників, які вже показали вдалі результати під час операцій з ураження ворожих кораблів.

Дехто в армії США хоче, щоб Україна дотримувалася стратегії "утримуй і будуй" — тобто, вважає, що Україні слід зосередитися на утриманні території, яку вона має зараз, і створенні здатності виробляти власну зброю протягом 2024 року,

– йдеться в повідомленні.

У статті також мовиться про те, що український наступ зупинився, а шанси для просування по суші невеликі. Через це головна мета полягала б у тому, щоб створити достатню реальну загрозу за допомогою безпілотників і ракет далекого радіусу дії. Це посприяло б можливості змістовних переговорів із Росією уже на початку 2024 року або ще через рік.

У матеріалі зазначається, що надалі Україні, як і раніше, доведеться значною мірою покладатися на військову допомогу партнерів, але значна її частина зараз опинилася під сумнівом. Причина полягає у відкладенні голосування щодо фінансування Києва на невизначений термін.

Наразі адміністрація Байдена сприяє створенню спільних підприємств між американськими та українськими виробниками зброї. Ще 7 грудня США та Україна підписали угоду стосовно спільного виробництва та обміну технічними даними. Мовиться про ремонтно-технічне забезпечення та виробництво критичних боєприпасів, а також виробництво систем ППО.

Пріоритети України щодо виробництва зброї

Під час підсумкової конференції Володимира Зеленського, що відбулася 19 грудня, український лідер повідомив про власне виробництво озброєння. Президент України розповів, що у 2024 році заплановано виготовлення близько мільйона дронів.

Зеленський також наголосив, що Україні потрібна інфраструктура стосовно управління дронами для успішної реалізації планів щодо обороноздатності. За його словами, вона повинна бути досить простою, на відміну від радянської. Це сприятиме її оперативному використанню.

Він також наголосив на тому, що буде збільшуватись кількість артилерії. Зокрема, мовиться про 155-й калібр системи, який виявився дефіцитним.

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