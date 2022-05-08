Збройні сили Придністров'я та підрозділи російських військ перебувають у бойовій готовності

На Бессарабському напрямку ситуація залишається напруженою. Збройні формування в Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних Сил України від 8 травня. Таким чином держава-агресорка намагається створити ще один фронт на південному кордоні України.

Читайте також Сьогодні Молдові нічого не загрожує, але безпека країни – в пріоритеті, – Санду

Росія намагається загострити конфлікт

За даними Генштабу ЗСУ, ситуація на Бессарабському напрямку загострюється.

Збройні формування в Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна",

– йдеться у зведенні.

Водночас, за даними Генштабу, Росія намагається ізолювати південні регіони України. Так, в акваторіях Чорного та Азовського морів ворожа армія веде розвідку, а також систематично відкриває вогонь по приморському напрямку.

Генштаб додає, що противник продовжує вести наступальні дії у Східній операційній зоні. Чималі зусилля ворога спрямовані на продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Крім того, окупант не припиняє блокаду підрозділів захисників Маріуполя у районі заводу "Азовсталь".

Ситуація в Придністров'ї: останні новини

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прогнозує, що Росія спробує оголосити Придністров'я "незалежною державою". Так держава-агресорка намагатиметься дестабілізувати ситуацію й навколо України.

Зараз у Придністров'ї продовжують тероризувати місцеве населення. У регіоні почали поширювати фейки про постріли, які нібито хтось чув із боку України. На думку української розвідки, це роблять для того, щоб спровокувати збройний конфлікт на ще одному напрямку.

В українській розвідці також повідомляли, що Росія готує ракетний удар по Придністров'ю, аби звинуватити в цьому Україну.

Вперше про введення в повну бойову готовність військ Придністров'я Генштаб ЗСУ повідомив 6 травня. Тоді у відомстві наголосили, що особовий склад невизнаної держави готовий до наступу.

Українські контррозвідники також заявляють, що Росія може напасти на Молдову або ж визнати незалежність Придністров'я. Не виключено, що це трапиться під час виступу Путіна 9 травня. Розвідка західних країн вважає, що в Кремлі вже підготовили план вторгнення до Молдови.

На тлі напруженої ситуації, офіційні делегації Кишинева та невизнаного Придністров'я провели дипломатичну зустріч.

До теми – видання The Times з'ясувало, що Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову: деталі у відео