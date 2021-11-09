Зеленський 10 листопада скликає засідання РНБО

Володимир Зеленський знову скликає Раду національної безпеки й оборони. Засідання заплановане на середу, 10 листопада.

Зібрання має пройти у Києві в будівлі Офісу Президента та розпочатися о 13:30 годині.

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Володимир Зеленський доручив Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року засідання РНБО,

– повідомили у Раді нацбезпеки.

Всі члени РНБО України вже поінформовані про дату, час та місце проведення зібрання.

Попередні засідання РНБО

Востаннє Рада національної безпеки й оборони збиралася 22 жовтня. Під час засідання обговорили шляхи боротьби з газовою кризою, протидію коронавірусній інфекції і вакцинацію.

РНБО 15 жовтня схвалила План оборони України, Стратегію біобезпеки та біологічного захисту, Стратегія інформаційної безпеки, пакет санкцій за вибори на окупованих територіях.