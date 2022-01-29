Зеленський боїться, що Байден навмисно перебільшує загрозу війни з Росією, – Politico
Джерело:Politico
Володимир Зеленський закликає українців зберігати спокій на тлі інформації про можливий напад Росії. Водночас президент побоюється, що Білий дім навмисно перебільшує загрозу.
Зеленський припускає, що США хочуть домовитися з Кремлем про Донбас
Усі заяви із США про невідворотність вторгнення Росії можуть бути частиною їхньої стратегії. Так нібито вважає Зеленський, пише американське видання Politico з посиланням на власні джерела.
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Перебільшення загрози Росії дасть політичний простір для укладання домовленостей із Кремлем, наприклад, щодо посилення контролю Москви над Донбасом,
– мовиться у повідомленні.
Українська влада вважає евакуацію дипломатів передчасною. Адже саме вона найбільше злякала українців та вплинула на фінансові ринки.
До речі, на брифінгу з іноземними ЗМІ президент України наголосив, що "у нас не Титанік" й дипломатам не слід втікати.
Що відомо про евакуацію дипломатів
- 24 січня деякі держави заявили про евакуацію працівників посольств або їхніх рідних через загрозу вторгнення Росії.
- Так, США надали право "добровільного виїзду" дипломатам, водночас їхнім сім'ям наказали повернутися на батьківщину.
- Велика Британія теж евакуювала частину працівників свого посольства.
- Вивезла дипломатів й Австралія. Країна рекомендує й іншим громадянам покинути нашу державу.
- Утім, як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, це не означає масову евакуацію дипломатів. Адже в Україні є понад сотня посольств і ніхто більше про виїзд не оголошував.
- У Міністерстві закордонних справ подякували тим країнам, які зберігають "тверезий розум" й не вивозять працівників.
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