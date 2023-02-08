Як Зеленського зустрічали у Вестмінстерському палаці Великої Британії: історичні кадри

Президент України Володимир Зеленський з офіційним візитом прибув у Велику Британію. Там він виступив перед високопосадовцями, завітавши у Вестмінстерський палац. У мережі транслювалась ця історична подія.

Про рішення Зеленського завітати у Велику Британію стало відомо вранці 8 лютого. Зауважимо, що у цій державі українського лідера зустрічали з неабияким теплом.

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Як президента України вітали в Лондоні

Слід зазначити, що після сходження з борту авіасудна Володимира Зеленського зустрічав прем'єр Британії Ріші Сунак. Опісля глава нашої держави вирушив у Вестмінстерський палац. Оплески не зупинялися ні на мить під час сходження Зеленського до трибуни.

Володимир Зеленський прибув до Вестмінстер Холу, щоб поспілкуватися з депутатами та лордами. Йому аплодують, його підбадьорюють британські політики,

– написали у виданні Sky News.

Водночас там заакцентували на тому, що відбулося декілька "раундів аплодисментів". І це лише до того, як президент Зеленський почав виголошувати свою промову.

Зеленському безперервно аплодують британські високопосадовці: дивіться уривок з трансляції Sky News

Власне, варто сказати, що Вестмінстерський палац є тією будівлею, де відбувається засідання британського парламенту. Розташований він на північному березі річки Темзи, володіє ним королівська сім'я.



Вестмінстерський палац у Лондоні / Світлина зі сайту britannica.com

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