Зеленський доручив підготувати зупинку авіасполучення з Білоруссю

Україна може зупинити авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення доручив підготувати уряду президент Володимир Зеленський.

Це питання 24 травня українські чиновники обговорили на нараді з президентом. Вони проаналізували інцидент з посадкою літака Ryanair у Мінську.

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Як пояснили у Зеленського, з огляду на ситуацію, що склалася, Кабміну було доручено опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення з Білоруссю.

А крім цього – й щодо закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави.

Коли розглянуть питання

У Мінську через нібито замінування посадили літак, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса. Силовики затримали його пасажира, активіста Романа Протасевича.

За словами українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відповідне питання уряд обговорюватиме на позачерговому засіданні у вівторок, 25 травня.

Він запевнив, що МЗС та Мінінфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. Тож Україна не залишить без реакції примусову посадку літака у Мінську.

Хто взяв участь у нараді:

прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

секретар РНБО Олексій Данілов;

очільник МЗС Дмитро Кулеба;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

міністр енергетики Герман Галущенко;

міністр інфраструктури Олександр Кубраков;

заступники керівника ОП Кирило Тимошенко та Юлія Свириденко.

Як світ реагує на затримання Протасевича

На інцидент у Мінську вже відреагувало керівництво Ryanair. Глава авіакомпанії Майкл О'Лірі звинуватив режим Лукашенка у "повітряному піратстві"

Дії білоруської влади обговорюватимуть у ході саміту ЄС, який розпочався 24 травня. Глава Євроради Шарль Мішель включить питання до порядку денного.

Литва рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок у Білорусь. Водночас тамтешній уряд заборонив відбуття та прибуття авіарейсів, які проходять через Білорусь

Щонайменше 8 країн вже засудили перехоплення літака Ryanair та затримання Протасевича. Мовиться про США, Чехію, Латвію, Німеччину, Литву, Ірландію, Польщу та Велику Британію.