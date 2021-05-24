Зеленський доручив підготувати зупинку авіасполучення з Білоруссю

Україна може зупинити авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення доручив підготувати уряду президент Володимир Зеленський.
Це питання 24 травня українські чиновники обговорили на нараді з президентом. Вони проаналізували інцидент з посадкою літака Ryanair у Мінську.
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Як пояснили у Зеленського, з огляду на ситуацію, що склалася, Кабміну було доручено опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення з Білоруссю.
А крім цього – й щодо закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави.Довідка. У Мінську через нібито замінування посадили літак, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса. Силовики затримали його пасажира, активіста Романа Протасевича.
Коли розглянуть питання
За словами українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відповідне питання уряд обговорюватиме на позачерговому засіданні у вівторок, 25 травня.
Він запевнив, що МЗС та Мінінфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. Тож Україна не залишить без реакції примусову посадку літака у Мінську.
Хто взяв участь у нараді:
- прем'єр-міністр Денис Шмигаль;
- секретар РНБО Олексій Данілов;
- очільник МЗС Дмитро Кулеба;
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
- міністр енергетики Герман Галущенко;
- міністр інфраструктури Олександр Кубраков;
- заступники керівника ОП Кирило Тимошенко та Юлія Свириденко.
Як світ реагує на затримання Протасевича
На інцидент у Мінську вже відреагувало керівництво Ryanair. Глава авіакомпанії Майкл О'Лірі звинуватив режим Лукашенка у "повітряному піратстві"
Дії білоруської влади обговорюватимуть у ході саміту ЄС, який розпочався 24 травня. Глава Євроради Шарль Мішель включить питання до порядку денного.
Литва рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок у Білорусь. Водночас тамтешній уряд заборонив відбуття та прибуття авіарейсів, які проходять через Білорусь
Щонайменше 8 країн вже засудили перехоплення літака Ryanair та затримання Протасевича. Мовиться про США, Чехію, Латвію, Німеччину, Литву, Ірландію, Польщу та Велику Британію.