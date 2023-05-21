Зеленський дотиснув партнерів: політолог назвав головні результати останніх міжнародних візитів

За останні тижні Президент України Володимир Зеленський здійснив надзвичайно важливі візити в країни Європи та провів плідні зустрічі на саміті G7 в Японії. Ці активності на міжнародних майданчиках призвели до потужних результатів.

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що всі ці активності української влади змушують західний світ підкорятися волі України та підтримувати нашу країну. Також успіхи української армії допомагають посилювати військову підтримку Заходу, адже сильним допомагають.

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Величезний рівень довіри

Під час турне Володимира Зеленського по Європі була остаточно сформована так звана "літакова коаліція", і на G7 були озвучені результати її роботи.

Це означає, що дотисли США, які мали сумніви щодо постачання Україні авіації – зокрема, винищувачів F-16 і протягом майже року не давали можливості іншим країнам передати нам літаки.

Зокрема йшлося про ядерний аспект. Сполучені Штати побоювались, що може виникнути ескалація. Але після Харківської та Херсонської операції навіть на Заході повірили, що Україна може виграти війну,

– наголосив політолог.

Саме після цих перемог почалася формуватися військова допомога на іншому рівні. Зокрема Україна отримала системи Patriot.

"Отримання нашою країною цих комплексів – величезний рівень довіри до нас. Серед країна не НАТО, Patriot отримали тільки дуже перевірені союзники такі, як Ізраїль, Саудівська Аравія, Тайвань", – підкреслив він.

Особиста дипломатія

Активність Європи щодо військової допомоги, яка підсилилась за останні місяці зокрема пов'язана з діями Росії. Адже Москва вийшла з Договору про обмеження звичайних озброєнь в Європі.

І навіть в лідери європейських країн зрозуміли, що вони нікуди відступати не збираються. І тому Велика Британія надала ракети, які дозволяють українським силам активніше знищувати ворога, а також Франція,

– зазначив Загородній.

Отже, особиста дипломатія Володимира Зеленського дотиснула партнерів ухвалити ці важливі рішення.

Політолог про результати міжнародних візитів Володимира Зеленського: дивіться відео

Нові вектори співпраці

Президент України на саміті G7 провів багато важливих зустрічей. Перш за все з Джозефом Байденом. Але він також налагодив нові зв'язки та напрямки співпраці, зокрема з Південною Кореєю. Зеленський провів бесіду з лідером країни Юн Сок Йолем.

Україна цікава Південній Кореї з точки зору економічної співпраці, адже Сеул зацікавлений у тісному контакті з країною, яка має кордон з Євросоюзом. В цьому контексті Південна Корея може стати конкурентом Китаю,

– зауважив політолог.

Зеленський мав зустріч з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді – главою країни, яка є також конкуренткою Китаю. І провів переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо.

"Індонезія – найбільша мусульманська країна світу, а з мусульманськими країнами також потрібно налагоджувати зв'язки, тому що з ними активно співпрацює Росія", – впевнений він.

Тарас Загородній додав, що таких результатів в міжнародній підтримці наша країна досягла тільки завдяки опору українців. І в першу чергу – української армії, яка нагадує світу про цінності, про які нам розповідали, але деякі європейські країни встигли про них забути.

Участь Володимира Зеленського в саміті G7

Президент України 20 травня прибув до Японії, щоб взяти участь в роботі G7. Цього дня він зустрівся з лідерами Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, з якими обговорив подальшу підтримку України в рамках попередніх домовленостей під час візиту Зеленського до європейських країн.

З президентом Європейської ради Шарлем Мішелем Президент України обговорив питання вступу нашої країни до ЄС. Під час зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді Зеленський запросив його країну доєднатися до української формули миру.

Ранок 21 травня Президент України розпочав з виступу на сесії саміту G7 та зі спілкування з лідерами країн "Великої сімки".

Пізніше Зеленський зустрівся з Джозефом Байденом. Вони говорили зокрема про тренування українських пілотів в США.

Також український лідер мав переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та з президентом Індонезії Джоко Відодо.