Зеленський хоче започаткувати газові консультації в трикутнику Україна – США – Німеччина

Перший день візиту Володимира Зеленського до США був доволі продуктивним. Президент України зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм.

Сторони обговорили актуальні питання енергетичної безпеки України та регіону.

Важливо Пентагон, NASA та Світовий банк: чим займеться Зеленський у перший день свого візиту в США

Про що говорили Зеленський та Гренхольм

Вони обмінялися думками щодо майбутніх загроз російського газопроводу "Північний потік-2".

Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції,

– констатував президент України.

Володимир Зеленський наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї.

Створення формату для газових консультацій

У цьому контексті він відзначив важливість започаткування тристоронніх консультацій у форматі Україна – Німеччина – США з питань збереження:

українського транзиту;

європейської енергетичної безпеки.

Також сторони обговорили:

шляхи активізації співпраці між Україною та США у сфері енергетики , протидії кліматичним змінам та "зеленої" трансформації;

, протидії кліматичним змінам та "зеленої" трансформації; співпрацю у сфері ядерної енергетики та реалізації проєктів щодо будівництва додаткових реакторів на українських АЕС, використання малих модульних реакторів.

31 серпня російський "Газпром" заявив, що завершує пусконалагоджувальні роботи на 1 нитці газопроводу "Північний потік-2". Її планують ввести в експлуатацію найближчим часом.

Президент України висловив переконання, що започаткування стратегічного діалогу з питань енергетики та клімату між Україною та США сприятиме подальшій активізації двосторонньої співпраці й практичній реалізації спільних ініціатив і проєктів.

Зеленський у США: головне