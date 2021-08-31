Зеленський хоче започаткувати газові консультації в трикутнику Україна – США – Німеччина

31 серпня 2021 , 21:26
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Джерело:

Офіс Президента

Перший день візиту Володимира Зеленського до США був доволі продуктивним. Президент України зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм.

Сторони обговорили актуальні питання енергетичної безпеки України та регіону.

Важливо Пентагон, NASA та Світовий банк: чим займеться Зеленський у перший день свого візиту в США

Про що говорили Зеленський та Гренхольм

Вони обмінялися думками щодо майбутніх загроз російського газопроводу "Північний потік-2". 

Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції,
– констатував президент України.

Володимир Зеленський наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї.

Створення формату для газових консультацій

У цьому контексті він відзначив важливість започаткування тристоронніх консультацій у форматі Україна – Німеччина – США з питань збереження:

  • українського транзиту;
  • європейської енергетичної безпеки.
Зверніть увагу! 31 серпня російський "Газпром" заявив, що завершує пусконалагоджувальні роботи на 1 нитці газопроводу "Північний потік-2". Її планують ввести в експлуатацію найближчим часом.

Також сторони обговорили:

  • шляхи активізації співпраці між Україною та США у сфері енергетики, протидії кліматичним змінам та "зеленої" трансформації;
  • співпрацю у сфері ядерної енергетики та реалізації проєктів щодо будівництва додаткових реакторів на українських АЕС, використання малих модульних реакторів.

Президент України висловив переконання, що започаткування стратегічного діалогу з питань енергетики та клімату між Україною та США сприятиме подальшій активізації двосторонньої співпраці й практичній реалізації спільних ініціатив і проєктів.

Зеленський у США: головне

  • Володимир Зеленський разом з першою леді та українською делегацією 31 серпня прибув до США. Вже 1 вересня у нього запланована зустріч з Джо Байденом.
  • Але й окрім зустрічі, в українського лідера багато планів у США. Український президент вже зустрівся з директором NASA та запросив його до України. 
  • Також відомо, що Зеленський завітає до Вашингтона, Чикаго та Сан-Франциско. У Чикаго президент зустрінеться з українською діаспорою. Також глава держави візьме участь у важливих заходах у Каліфорнії.
Автор: Альона Захарова