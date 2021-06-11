Зеленський перед самітом НАТО нагадав, що на кордоні досі високий рівень загрози через Росію

Напередодні саміту НАТО президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Зустріч членів Альянсу відбудеться 14 червня у Брюсселі.

Глава нашої держави поінформував очільницю данського уряду про безпекову ситуацію на Донбасі та біля кордонів України.

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Він наголосив, що зберігається високий рівень загрози, адже наразі відбулося відведення лише частини російських військ і важкого озброєння від українських кордонів,

– зазначили в ОП.

Водночас президент наголосив на важливості збереження міжнародного тиску на Росію задля досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні.

Співрозмовники також обговорили практичну взаємодію щодо підтримки зусиль нашої держави на шляху до членства в Альянсі та у межах європейської інтеграції.

Володимир Зеленський подякував Данії за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. І підтвердив запрошення для участі у 30-й річниці Незалежності нашої держави.

Війська Росії біля кордонів України: що відомо

Наприкінці березня та у квітні Росія під виглядом навчань почала стягувати своїй війська до кордонів України.

Світові лідери звертались із закликами зменшити напруженість. Країна-агресор заявила про відведення особового складу та техніки.

Проте, у травні головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що поблизу українських кордонів перебувають 80 тисяч військових ворога.

На саміті НАТО у Брюсселі 14 червня лідери краї Альянсу обговорять співпрацю з Україною та протидію Росії.

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