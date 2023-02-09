Зеленський та Макрон разом полетять у Брюссель, – ЗМІ
Джерело:BFM TV
Президент Франції Еммануель Макрон разом з українським лідером Володимиром Зеленським вирушать на саміт ЄС. Він відбудеться у Брюсселі сьогодні, 9 лютого.
Зеленський зустрінеться з усіма 27 лідерами Євросоюзу й виступить у Європарламенті на спеціальній сесії. Також він буде закликати прискорити постачання зброї Україні та не створювати зайвих перешкод на шляху до членства в ЄС.
До речі Макрон нагородив Зеленського найвищою нагородою Франції
Зеленський та Макрон вирушать у Брюссель
Попередньо, президенти Франції та України вилетять о 8:30 ранку з авіабази Віллакублей поблизу Парижа. У Брюссель вони прибудуть близько 10:00.
Один з українських чиновників повідомив, що Зеленський їде до Брюсселя, щоб досягти результатів. Український президент хоче отримати далекобійну артилерію, обіцяні танки, винищувачі та боєприпаси.
Окрім цього, Зеленський хоче отримати підтримку від ЄС мирного плану президента. Таким чином, європейські лідери мають підтримати "саміт формули миру".
Очікується, що Зеленський знову закликатиме дозволити Україні розпочати переговори про членство в ЄС у 2023 році.
До речі, інсайдери з ЄС назвали візит історичним. Зеленський вже виступав на шести самітах ЄС онлайн, але це буде його перша поїздка до Брюсселя після вторгнення Росії майже рік тому.
Візит Зеленського до Британії та Франції: що відомо
- Президент Володимир Зеленський у рамках візиту до Великої Британії 8 лютого відвідав українських військових. Він та прем'єр Британії Ріші Сунак зустрілися з українськими військовими на півдні Англії.
- Зеленський і Сунак у Лондоні підписали "Декларацію єдності". Україна та Велика Британія закріпили потужний союз.
- Зеленський ввечері 8 лютого прибув до Парижа. У столиці Франції лідер України зустрівся з французьким президентом Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
- Український президент заявив, що Макрон і Шольц проявили своє лідерство, коли вирішили передати Україні легкі танки й системи ППО Iris-T.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, навіщо Зеленський вирушив за кордон саме зараз. За його словами, головна ціль візиту президента в Європу є пришвидшення процесу щодо надання нам озброєння.