Обговорили безпекову ситуацію: Зеленський та Макрон провели телефонну розмову
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон зідзвонилися увечері у суботу, 12 лютого. Це відбулося невдовзі після розмови французького лідера з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Зеленський подякував Макрону за його візит до України. Український лідер наголосив, що цінує особисту залученість президента Франції у процес деескалації.
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Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу у межах нормандського формату, ТКГ. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин,
– розповів Зеленський.
Макрон поговорив з Путіним про Україну
- Розмова президента Франції з Путіним тривала понад 1,5 години.
- Французька сторона згодом повідомила, що під час розмови Макрон намагався послабити напруженість, яка зростає.
- Водночас деталей розмови наразі не розкривали.
"Усе – під контролем"
- Володимир Зеленський заявив, що ситуація – під контролем. За словами українського лідера, "інформації про повномасштабну війну вже забагато".
- Зеленський наголосив: рівень наших військових та фахівців дуже високий. Україна готова "до будь-яких кроків, з будь-якої сторони, з будь-яких кордонів".
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Допис Зеленського:
Продовжили діалог з @EmmanuelMacron. Подякував за його візит до . Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах #N4, ТКГ. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації.