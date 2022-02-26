Зеленський: Головна мета України – закінчити бійню, втрати Росії є великими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже хоче закінчити те, що Росія зараз робить в Україні. За його словами, втрати Кремля є великими, але й Україна, на жаль, має багато жертв.

Про це очільник держави сказав під час традиційного брифінгу щодо ситуації в Україні. Зеленський виступив із промовою приблизно опівночі 26 лютого, повідомляє 24 канал.

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Слід закінчити цю бійню

За словами Зеленського, головна мета України – закінчити цю бійню. Він зауважив, що втрати ворога – дуже серйозні: це сотні вбитих солдатів, які перейшли український кордон. Щоправда, є і втрати з боку України.

Українці героїчно чинять опір агресії, її неможливо виправдати. Тому окупантам доводиться придумувати усе більш абсурдні обвинувачення, щоб говорити хоча б щось,

– наголосив український президент.

Він – упевнений, що ці звинувачення є необ'єктивними та в них ніхто не повірить – ні українці, ні світ, ні громадяни Росії

Вбиті та поранені діти – це вирок російському вторгненню

За словами Зеленського, просто немає та не може бути такої правди, яка могла б пояснити, чому обстрілюють з реактивної артилерії дитячі садочки та житлову інфраструктуру.

Політик нагадав, що у Ворзелі на Київщині били "Градами" по дитячому будинку. А по Охтирці на Сумщині завдали удару "Ураганами". Під обстрілом були житлові квартали укриття дитячі садочки.

"Що це за війна проти українських дітей у дитячому садку. Хто вони, теж неонацисти або солдати НАТО, які загрожували Росії? Вбиті та поранені діти – це вирок цьому вторгненню", – підсумував президент України.

Важливо В Охтирці померла дитина, що постраждала внаслідок обстрілу дитсадка, – ЗМІ

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