Зеленський назвав ключові теми зустрічі з Байденом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з президентом США Джо Байденом розпочнеться із питання окупованих Криму та частини Донбасу. Однак, за словами глави держави, це буде далеко не єдиною темою обговорення.

Загалом у президентів України й США буде декілька важливих тем для обговорення. За словами Володимира Зеленського, він очікує отримати від американського колеги не відповіді на питання, а бачення їх розв'язання.

Зверніть увагу До кінця своєї каденції Байден відвідає Україну, – Кулеба

Зеленський і Байден говоритимуть про економіку

Окрім тимчасово окупованих територій, для України є болючим питання російського "Північного потоку-2". Ймовірність того, що він все ж запрацює – висока. Тому Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати гарантії від США.

Також лідери обговорять американські інвестиції в Україні.

Ми подякуємо президенту США за підтримку, вона відчувається в розбудові енергетичної системи України,

– додав Зеленський.

Нагадаємо! Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена у Вашингтоні відбудеться 1 вересня о 21:00 за Києвом.

Зустріч Зеленського і Байдена: головне