Зеленський у Нью-Йорку обговорив з Ердоганом проблеми Криму

22 вересня 2021 , 04:00
Читать новость на русском

Джерело:

Укрінформ

У США на полях Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський 21 вересня зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Говорили про Крим, ймовірну допомогу Туреччини у визволенні затриманих окупантами активістів тощо. Розмова відбулася у постійному представництві Туреччини в ООН.

Читайте також Світ на межі катастрофи, – в ООН попередили, коли ситуація з кліматом стане критичною

Зеленський зустрівся з Ердоганом: про що говорили

У Нью-Йорку тривають заходи, пов'язані з 76 сесією Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. 21 вересня присутній там Президент України Володимир Зеленський мав розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Зустріч глав держав відбулася у постійному представництві Анкари в ООН. Речник Зеленського Сергій Никифоров повідомив журналістам, що сторони обговорили:

  • Гуманітарну ситуацію в окупованому Криму.
  • Ймовірну допомогу Туреччини для звільнення утримуваних росіянами кримських татар.
  • Економічну співпрацю, зокрема – підписання угоди про зону вільної торгівлі.
  • Постачання до України скрапленого газу з Близького Сходу за сприяння Туреччини.
  • Військове співробітництво, зокрема – у військово-морській сфері.

Володимир Зеленський у США: останні новини

  • 20 вересня Володимира Зеленського розпочав другий візит до США упродовж місяця.
  • Президент України у Нью-Йорку взяв участь у відкритті 76 сесії Генасамблеї ООН.
  • Також глава держави зустрівся з керівницею Єврокомісії, генеральним секретарем ООН та главою Генасамблеї.
Автор: Олесь Друкач