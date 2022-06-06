Зеленський обговорив з Дудою бої на Сході та оборонну співпрацю між країнами
Президент України Володимир Зеленський продовжує комунікувати зі світовими лідерами. Він вкотре поговорив із польським лідером Анджеєм Дудою.
Про це у своєму твітері написав сам Зеленський. Підтвердили інформацію і в канцелярії президента Польщі.
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Про що говорили світові лідери
Як повідомив очільник України, говорили насамперед про співпрацю двох держав щодо оборони.
Поговорив телефоном з Анджеєм Дудою про оборонну співпрацю України та Польщі,
– повідомив Зеленський.
Подякував він своєму польському колезі і за підтримку в євроатлантичних прагненнях нашої держави.
"Вдячний за його зусилля з консолідації міжнародної підтримки щодо одержання Україною статусу кандидата", – наголосив Зеленський.Нагадаємо! Польський президент активно підтримує членство України в Європейському Союзі, насамперед отримання статусу кандидатки. Він наголошував, що не заспокоїться, поки наша держава не стане членкинею організації.
Обговорювали ситуацію на Сході
В польській канцелярії президента також зауважили, що говорили про ситуацію на Сході, а також – підтримку України.
"Розмова стосувалася нинішньої ситуації на Сході України, подальших дій обох держав та нашої підтримки України", – мовиться в повідомленні.
Дуда відвідав Україну: головне
Президент Польщі відвідав нашу державу наприкінці травня. Востаннє він приїжджав до України за день до повномасштабного російського вторгнення.
Дуда зустрівся із Зеленським віч-на-віч. Після цього відбулися перемовини двох делегацій, де зокрема обговорили зміцнення української армії.
Під час цього ж візиту польський лідер виступив у Верховній Раді, де його зустріли гучними оплесками.
Останні телефонні розмови Зеленського
- Зеленський 6 червня поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном щодо війни в Україні. Мовилось зокрема про новий пакет оборонної підтримки та гарантії безпеки.
- Очільник нашої держави 21 травня порозмовляв телефоном з прем'єром Італії Маріо Драґі, з яким обговорювали санкції.
- Французькому президенту Еммануелю Макрону Зеленський розповів про евакуацію та перебіг бойових дій.
- Говорив президент України і з німецьким канцлером Олафом Шольцем – про перспективи миру та продовження посилення тиску на Росію.
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