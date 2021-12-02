Президенти Любінського трикутника вперше провели перемовини: говорили про загрозу з Росії

Президент Володимир Зеленський в онлайн-режимі провів переговори з іншими лідерами країн Люблінського трикутника. З Гітанасом Наусєдою та Анджеєм Дудою зачепили теми міграційної кризи та небезпеки бля кордону України.

Зеленський наголосив на символічності переговорів – у річницю 30-річчя визнання незалежності України Польщею та Литвою. Саме ці країни визнали суверенітет нашої держави одними з перших.

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Зеленський наголосив на підтримці Польщі та Литви

Сьогодні, коли Росія тимчасово окупувала частину нашої території – півострів Крим, – і коли в нас складна ситуація, війна на сході нашої держави, ви також першими підтримуєте Україну, наш суверенітет, незалежність і територіальну цілісність,

– наголосив Володимир Зеленський.

І Наусєда, і Дуда підтвердили повну підтримку курсу України на євроатлантичну інтеграцію. Також, на думку президентів, є прогрес у здійснення трансформацій – задля наближення нашої держави до стандартів ЄС та НАТО.

Криза на кордоні Білорусі – гідридна

Президенти країн Люблінського трикутника погодились, що криза на кордоні Польщі та Білорусі – гібридна та штучно створена.

Зеленський проінформував Дуду та Наусєду щодо ситуації поблизу кордону України. Він розповів про кроки, які Київ збираються ужити задля мирного врегулювання.

Глави держав були одностайні у тому, що необхідно зберегти санкційний тиск на Росію. Також Зеленський, Наусєда та Дуда домовились координувати свої дії щодо "Північного потоку-2". За результатами переговорів президенти схвалили спільну заяву.

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