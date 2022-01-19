Зеленський обговорив зі Столтенбергом участь України у саміті НАТО у червні

Володимир Зеленський 19 січня провів телефону розмову з Єнсом Столтенбергом. Політики обговорили безпекову ситуацію у Європі.

Політика відкритих дверей залишається незмінною, – Зеленський

Президент України та генсек НАТО обмінялися думками щодо дипломатичних зусиль, необхідних для стабільності в Європі. Мовиться про ситуацію на тлі можливої агресії Росії.

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Ми обговорювали підготовку до червневого саміту НАТО та можливу участь у ньому України. Політика відкритих дверей залишається незмінною,

– зазначив глава держави.

"Усі держави-члени НАТО підтримують вступ України"

Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила, що усі члени Альянсу підтримують вступ України в НАТО. Однак вона зазначила, що мовиться не про найближчі терміни, а в "один день".

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Повний текст публікації Володимира Зеленського у твітері:

Провів телефонну розмову з Єнсом Столтенбергом. Обмінялися інформацією та думками щодо дипломатичних зусиль, необхідних для стабільності в Європі. Обговорювали підготовку до червневого саміту НАТО та можливу участь у ньому України. Політика відкритих дверей залишається незмінною.