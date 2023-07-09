Чи готовий Путін застосувати ядерну зброю проти України: Зеленський оцінив загрозу
Джерело:ABC News
Президент Зеленський оцінив ризик того, що Владімір Путін вдасться до використання ядерної зброї. Глава держави також попередив про загрозу на ЗАЕС.
Зеленський не вірить, що Путін застосує ядерну зброю проти України. Водночас він нагадав, що українська розвідка вважає, що Росія могла замінувати Запорізьку АЕС, готуючи інсценований вибух, щоб зупинити просування українських військ на полі бою.
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Загроза російського теракту на ЗАЕС все ще існує
У МАГАТЕ заявили, що нібито не бачили доказів, які б підтверджували заяви України про те, що росіяни замінували ЗАЕС.
Чи є на об'єкті (ЗАЕС – 24 Канал) інші вибухові предмети? Так,
– сказав Зеленський.
Він зазначив, що представники МАГАТЕ не можуть побачити вибухівку на ЗАЕС, натякаючи на те, що Росія перешкоджає цьому.
Також Зеленський поскаржився на брак неупереджених людей, які могли б зробити будь-які висновки щодо того, наскільки ця територія забруднена мінами.
Яка ситуація на Запорізькій АЕС
- У червні Володимир Зеленський, а також українська розвідка попередили, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС. У планах окупантів був вибух, який би спричинив викид радіації.
- За даними розвідки, росіяни замінували басейн-охолоджувач та поставили техніку з вибухівкою біля 4-х енергоблоків ЗАЕС. Також в українській розвідці повідомили, що окупанти продовжують мінувати ЗАЕС та об'єкти на території атомної станції.
- У ГУР МО заявили, що на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини. Також супутникові знімки зафіксували на даху IV енергоблока ЗАЕС невідомі об'єкти, які можуть бути вибухівкою.
- Відомо, що Росія почала виводити свій персонал та військових з атомної станції. Крім того, окупанти перед 5 липня розгорнули інформаційну кампанію, мовляв, Україна нібито готує "диверсію" на ЗАЕС, що виявилося цілковитою брехнею.
- Після цього глава ГУР МО Кирило Буданов висловив думку, що небезпека на ЗАЕС "тихенько спадає".
- Експерти пов'язують активізацію погроз Росії здійснити теракт на ЗАЕС із самітом НАТО у Вільнюсі, на якому Україна може отримати ще більше західної зброї.