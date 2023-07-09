Чи готовий Путін застосувати ядерну зброю проти України: Зеленський оцінив загрозу

Президент Зеленський оцінив ризик того, що Владімір Путін вдасться до використання ядерної зброї. Глава держави також попередив про загрозу на ЗАЕС.

Зеленський не вірить, що Путін застосує ядерну зброю проти України. Водночас він нагадав, що українська розвідка вважає, що Росія могла замінувати Запорізьку АЕС, готуючи інсценований вибух, щоб зупинити просування українських військ на полі бою.

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Загроза російського теракту на ЗАЕС все ще існує

У МАГАТЕ заявили, що нібито не бачили доказів, які б підтверджували заяви України про те, що росіяни замінували ЗАЕС.

Чи є на об'єкті (ЗАЕС – 24 Канал) інші вибухові предмети? Так,

– сказав Зеленський.

Він зазначив, що представники МАГАТЕ не можуть побачити вибухівку на ЗАЕС, натякаючи на те, що Росія перешкоджає цьому.

Також Зеленський поскаржився на брак неупереджених людей, які могли б зробити будь-які висновки щодо того, наскільки ця територія забруднена мінами.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС