Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку

В Україні 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Президент нашої держави також підписав закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку.

Про це стало відомо 17 травня. Закон набуде чинності наступного дня після опублікування, тобто 18 травня.

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Що передбачає новий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи для ухилянтів. Відповідно до нового закону, існуватиме три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану. Вони передбачають різні штрафи.

Штрафи стосуватимуться тих, хто не стоїть на військовому обліку або вчасно не оновив облікові дані.

Відповідно до першого порушення передбачено штраф від 3 400 до 5 100 гривень у мирний час та від 17 000 до 25 500 гривень у воєнний час (або за повторне порушення).

Також штрафи передбачено за відмову від повістки або неявку за нею до територіального центру комплектування. Зокрема, у мирний час від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та від 17 000 до 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штрафи складатимуть від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

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