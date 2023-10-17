Зеленський підтвердив, що Україна вперше використала ATACMS

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна вперше використала далекобійні ракети ATACMS. Він подякував Джо Байдену за домовленності.

Про це Президент України заявив у традиційному вечірньому зверненні. Під ударом опинилися аеродроми у тимчасово окупованому Бердянську й Луганську, де у ніч на 17 жовтня пролунали потужні вибухи.

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І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали,

– заявив президент.

У ССО 17 жовтня повідомили, що провели успішну спецоперацію у тимчасово окупованому Бердянську й Луганську. Потужні вибухи пролунали на аеродромах. За попередньою інформацією, було знищено:

дев'ять гелікоптерів різних модифікацій,

спеціальну техніку, яка знаходилася на аеродромах,

пускову установку ППО,

склад боєприпасів,

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

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Михайло Подоляк прокоментував заяву Володимира Зеленського й наголосив, що новий розділ цієї війни "(не)офіційно розпочатий".

"Скільки не записуй у "Конституцію Росії" окуповані території, аби "зберегти спадок" під ризиком палацових переворотів, зрештою Москві доведеться визнати умови на землі, які склалися. Для російських військ більше немає безпечних місць у межах… міжнародно визнаних кордонів України. А значить: жодної можливості середньостроково зберегти за собою Південь, Крим і Чорноморський флот. Годинник уже пішов у зворотному напрямку. Нафтогазова голка ще відтягує кінець. Але він уже давно став неминучим", – прокоментував Подоляк перше застосування ATACMS.

У мережі опублікували фото уламків ракети, якою атакували Бердянськ

Так звані російські "воєнкори" публікують у мережі фото уламків ракети, якою атакували тимчасово окупований Бердянськ. Маркування на ній вказує, що такий тип ракет може мати радіус дії до 160 кілометрів.

Про це також заявила медіаплатформа Noelreports, яка наголосила, що маркування "MGM-140A ATACMS Block I, M39(A1?)" вказують саме на такий радіус дії.