Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії
Джерело:МЗС України
Валерій Залужний може стати послом України у Великій Британії. Наразі Міністерство закордонних справ очікує на згоду британської сторони.
7 березня Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерію Залужного на посаду посла У Великій Британії та Північній Ірландії. Про це офіційно оголосили в МЗС.
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Україна чекає на згоду Великої Британії
В МЗС повідомили, що вже подали до Великої Британії запит на згоду прийняти Валерія Залужного як главу дипломатичного представництва України.
У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман,
– мовиться в повідомленні МЗС.
Нагадаємо, що наприкінці січня, перед звільненням Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ, видання The Economist писало, що Володимир Зеленський нібито запропонував йому посаду секретаря РНБО, однак генерал від неї відмовився.
Натомість співрозмовник BBC розповів тоді журналістам, що окрім посади в РНБО Зеленський запропонував Залужному стати послом в одній з країн.
Тоді ні Валерій Залужний, ні Володимир Зеленський не коментували ці чутки.
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Що передувало
- 8 лютого стало відомо, що Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Президент України під час звернення пояснив, що змінив командування, оскільки необхідні зміни на полі бою. Зокрема глава держави заявив, що очікує від нового Головнокомандувача реалістичного та детального плану дій ЗСУ на 2024 рік, розв'язання логістичних питань, ротацій тощо.
- На місце Валерія Залужного призначили генерал-полковника Олександра Сирського.
- Вже 9 лютого Сирський зробив першу заяву на посаді Головнокомандувача ЗСУ. Він розповів, які задачі поставив перед собою на новій посаді.
- Того ж дня Володимир Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України. Генерал зазначив, що з відданістю та вдячністю служить і служитиме українському народу.