Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії

Валерій Залужний може стати послом України у Великій Британії. Наразі Міністерство закордонних справ очікує на згоду британської сторони.

7 березня Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерію Залужного на посаду посла У Великій Британії та Північній Ірландії. Про це офіційно оголосили в МЗС.

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Україна чекає на згоду Великої Британії

В МЗС повідомили, що вже подали до Великої Британії запит на згоду прийняти Валерія Залужного як главу дипломатичного представництва України.

У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман,

– мовиться в повідомленні МЗС.

Останнього посла у Великій Британії Вадима Пристайка Володимир Зеленський звільнив з посади ще 21 липня 2023 року. Від того часу не була затверджена жодна кандидатура.

Нагадаємо, що наприкінці січня, перед звільненням Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ, видання The Economist писало, що Володимир Зеленський нібито запропонував йому посаду секретаря РНБО, однак генерал від неї відмовився.

Натомість співрозмовник BBC розповів тоді журналістам, що окрім посади в РНБО Зеленський запропонував Залужному стати послом в одній з країн.

Тоді ні Валерій Залужний, ні Володимир Зеленський не коментували ці чутки.

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Що передувало