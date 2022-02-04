Ердоган отримав згоду Зеленського на організацію зустрічі з Путіним

4 лютого 2022 , 12:56
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Джерело:

CNN TÜRK

Президент Туреччини Реджеп Ердоган отримав згоду Володимира Зеленського на організацію зустрічі з Путіним. Таку заяву турецький лідер зробив за підсумками візиту до Києва.

Ердоган зазначив, що Путін теж прийняв запрошення відвідати Туреччину після повернення з Китаю. Дату візиту вже визначають.

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Тоді, сподіваюся, ми зможемо зібрати на високому рівні пана Путіна і пана Зеленського. Ми досягли домовленості з Зеленським у цьому напрямку,
– сказав Ердоган.

Він також висловив сподівання, що президенти зможуть домовитись на високому рівні.

Надія від Зеленського

За словами Ердогана, результат зустрічі зможе закласти новий порядок у регіоні. 

Ця надія виникла в мене під час зустрічі з Зеленським. Сподіваюся, це закінчиться добре,
– заявив він.

Візит Ердогана до Києва

  • Президент Туреччини відвідував Київ 3 лютого і зустрічався з Володимиром Зеленським та іншими посадовцями. Напередодні лідер Туреччини вчергове пропонував організувати зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Він вважав, що перемовини можна провести в Анкарі.
  • Під час візиту Україна та Туреччина також підписали угоду про зону вільної торгівлі. Зеленський назвав цей момент історичним. За його словами, це означає вихід на нові ринки, інвестиції, зростання ВВП
  • Водночас Туреччина вкотре запевняє у підтримці України в ситуації з Росією. Там заявили, що будуть і надалі продавати зброю нашій державі. Продаж не збираються заморожувати на догоду Росії.

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Автор: Оксана Княжик