Зеленський поговорив з Генсеком ООН про вакцинацію та ситуацію на кордоні

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Розмовляли про вакцинацію, ескалацію на Донбасі та Кримську платформу.
Джерело:Офіс Президента
Політики обмінялись думками про ініціативу Гутерріша щодо розробки глобального плану вакцинації. Зеленський визнав, що всеохопна вакцинація – єдиний вихід з пандемії, хоча й звернув увагу на нерівний доступ до вакцин.
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Деталі розмови
Особливу увагу приділили ситуації на українському кордоні та на окупованих Росією територіях.
Хочу ще раз висловити підтримку вашому торішньому заклику про припинення вогню на період пандемії COVID-19,
– сказав президент.
Глава держави розповів про створення Центру протидії дезінформації та нагадав про Кримську платформу. За словами Зеленського, це винесе питання Криму на міжнародний порядок денний та запустить процес деокупації півострова.
Президент також відзначив важливу роль Моніторингової місії ООН у відстеженні ситуації на окупованих територіях.
Останні розмови Зеленського зі світовими політиками
- Зеленський 21 квітня поговорив з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером про європейську інтеграцію, контрабанду та російську агресію.
- 14 квітня український президент спілкувався з прем'єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою. Зеленський теж запросив його на саміт Кримської платформи.
- 6 квітня глава держави провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Основною темою була ескалація на Донбасі.
- 2 квітня Зеленському подзвонив президент США Джо Байден. Підіймали теми реформ, напруги на Донбасі та боротьби з олігархатом.