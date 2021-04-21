Зеленський поговорив з Генсеком ООН про вакцинацію та ситуацію на кордоні

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Розмовляли про вакцинацію, ескалацію на Донбасі та Кримську платформу.

Політики обмінялись думками про ініціативу Гутерріша щодо розробки глобального плану вакцинації. Зеленський визнав, що всеохопна вакцинація – єдиний вихід з пандемії, хоча й звернув увагу на нерівний доступ до вакцин.

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Деталі розмови

Особливу увагу приділили ситуації на українському кордоні та на окупованих Росією територіях.

Хочу ще раз висловити підтримку вашому торішньому заклику про припинення вогню на період пандемії COVID-19,

– сказав президент.

Глава держави розповів про створення Центру протидії дезінформації та нагадав про Кримську платформу. За словами Зеленського, це винесе питання Криму на міжнародний порядок денний та запустить процес деокупації півострова.

Президент також відзначив важливу роль Моніторингової місії ООН у відстеженні ситуації на окупованих територіях.

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