Напередодні засідання Європейської ради: Зеленський поговорив з Туском і Мішелем

Після закінчення саміту Україна – Північна Європа, який проходив у столиці Норвегії, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Євроради Шарлем Мішелем. Окрім того, поговорив з новопризначеним прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Президент зазначив, що напередодні саміту Євроради обговорив його очікувані результати щодо України. Про це пише 24 Канал.

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"Необхідні для зміцнення стійкості України"

Володимир Зеленський зазначив, що результати саміту Європейської ради мають засвідчити непохитну підтримку та єдність Євросоюзу.

Вони необхідні для зміцнення стійкості України в умовах протистояння російській агресії та на шляху до членства в ЄС,

– підкреслив український лідер.

Також, перебуваючи в Осло, глава держави провів телефонну розмову з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Зауважив, що привітав друга з призначенням на посаду очільника уряду та початком нової сторінки двосторонніх відносин.

Напередодні засідання Європейської ради Зеленський і Туск обговорили її майбутні рішення, які сприятимуть єдності всієї європейської спільноти.

Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща. Переконаний, що з новим урядом Польщі пришвидшимо розв'язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі,

– наголосив президент.

Додав, що графік подальших контактів узгодили. Ба більше, Зеленський запросив Туска відвідати Україну за найближчої нагоди.

Зверніть увагу! Саміт Європейської ради почнеться 14 грудня. На ньому планують обговорити рішення про початок переговорів щодо вступу України. Глава держави підкреслив, якщо не буде позитивного рішення, це означатиме, що "Путін на це наклав вето".

Також український лідер заявив, що Віктор Орбан не має жодної причини блокувати початок переговорів. Зауважимо, прем'єр Угорщини цинічно заявив, що "вступ України до ЄС абсурдний, смішний і несерйозний".