Зеленський показав наслідки удару по Кривому Рогу: моторошні кадри з місця ворожої атаки

Росіяни 31 липня вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Президент Володимир Зеленський показав відео наслідків чергової терористичної атаки окупантів.

Глава держави зазначив, що операція з ліквідації наслідків обстрілу триває. На місці працюють всі необхідні служби.

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Зеленський показав наслідки удару по Кривому Рогу

Зеленський розповів, що по Кривому Рогу, за попередніми даними, росіяни випустили 2 балістичні ракети.

Повністю зруйновано поверхи житлового будинку з четвертого по дев'ятий. Роботи складні: у зруйнованому під'їзді будинку падали частини конструкції. Мішенню терористів була також будівля університету й адмінбудівля,

– зазначив український лідер.

Станом на 17:45 відомо про шістьох загиблих, серед них – дитина та її мама.

"Мої співчуття рідним. Десятки людей поранені й травмовані, усім надається необхідна допомога. До рятувальної операції залучено понад 350 осіб. Я дякую кожному й кожній, хто рятує життя та допомагає людям!" – підсумував президент.

Редакціявисловлює свої щирі співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок чергового російського теракту.

Дивіться відео з місця обстрілу

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