Зеленський посперечався з нардепами через відставку Разумкова, – ЗМІ
Джерело:НВ
Володимир Зеленський нібито посперечався з кількома нардепами у Трускавці. Все тому, що ті засумнівалися в необхідності звільняти Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
Тепер я говорю, – Зеленський
Під час обговорення відставки Разумкова, нардепи Неллі Яковлєва та Василь Мокан подискутували з президентом. Це відбулося на виїзному засіданні "Слуги народу" 2 жовтня.
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Яковлєва сказала президенту, що вона знає Разумкова близько 10 років і вважає його порядною людиною. На що Зеленський нібито відповів політикині, що вона стала депутатом завдяки йому, а не Разумкову. Після цього парламентарка вже нічого не говорила.
Водночас Мокан заявив, що коли з фракції виключали Олександра Дубінського, то він пів години захищав свою позицію перед президентом та колегами. А Разумкова такої можливості, мовляв, позбавили.
Президент відповів, що він міг піти на будь-який канал і прокоментувати конфлікт з Разумковим, але він цього публічно не хотів робити, в той час, коли спікер це коментував,
– мовиться у повідомленні.
"Тому, тепер говорю я" – наголосив Зеленський. На цьому діалог завершився.
Коротко про відкликання Разумкова
- 30 жовтня лідер фракції "Слуга народу" звернувся у Верховну Раду з проханням надати підписні листи про відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
- 2 жовтня "слуги народу" зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації постанови про відкликання голови Ради.
- Процес відставки Разумкова нардепи розпочнуть вже 4 жовтня, у понеділок.
- Зеленський у Трускавці казав, що усі члени "Слуги народу" мають дотримуватися програми партії. Адже за неї голосувати 73% виборців. У разі, якщо конкретний політик має інші погляди, тоді йому слід "жити своїм особистим життям".
- Наразі головним кандидатом на посаду голови Верховної Ради є віцеспікер Руслан Стефанчук.